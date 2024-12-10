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ثقافة وفنون

مهرجان فنون الأداء يكرم صلاح السقا والتهامي ومحمود رضا وسامي عبد الحليم

المكرمون في مهرجان
المكرمون في مهرجان فنون الأداء، فيتو

 يكرم مهرجان فنون الأداء خلال حفل افتتاح دورته الرابعة على مسرح السامر يوم 15 ديسمبر الجاري، عددا من القامات الفنية من رموز الفن والأدب  الشعبي.

 

المكرمون في مهرجان فنون الأداء 

 ومن هؤلاء المكرمين: المغني والمنشد الشيخ ياسين التهامي، والدكتور الفنان سامي عبد الحليم، وأستاذ الأدب الشعبي الدكتور سميح شعلان، واسم الفنان الكبير الراحل محمود رضا،  واسم المخرج الكبير الراحل صلاح السقا الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه. 

 

البوهي الرئيس الشرفي لمهرجان فنون الأداء

مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة يرأسه شرفيا المخرج أحمد البوهي، ويقام تحت رعاية الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف من الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني،  ومدير المهرجان حسن علي، ومنسق عام المهرجان عمرو محروس، ورئيس الاتحاد أحمد علي.

 

جدير بالذكر أن المهرجان قد أعلن في بيان سابق عن لجنة تحكيم مسابقة العروض الأدائية، وتضم كل من: الدكتور الفنان أيمن الشيوي، الدكتور محمود صبري، مصمم الديكور المسرحي حازم شبل، المخرج اسلام إمام، والمخرج أحمد حسن.

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مهرجان فنون الاداء مسرح السامر المكرمون في مهرجان فنون الأداء صلاح السقا محمود رضا الشيخ ياسين التهامي

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