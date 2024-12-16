الإثنين 16 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة عن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام غدًا

ندوة عن رعاية ذوى
ندوة عن رعاية ذوى الاحتياجات الخاصة في الاسلام

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة  بمحافظة الشرقية أنه ستنفذ مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة ندوة بعنوان منهج الاسلام في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

شباب الشرقية: تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل

محاور الندوة 

 وقال: إن محاور الندوة تجرى حول من هم ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى حقوق ومكانة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام وأيضًا كيفية تعامل الإسلام مع ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأسرة والمجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة وسيكون هناك بث مباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2025 الساعة 12.30ظهرًا.

رعاية الوزير والمحافظ

وأضاف عبد العظيم أن الندوة تنفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وطبقًا لتوجيهاتنا نحن  وكيل الوزارة ويحاضر الشيخ عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة محافظة الشرقية الدكتور اشرق صبحى وزير الشباب والرياضة المهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية اللجنة العليا للدعوة الاسلامية

مواد متعلقة

شباب الشرقية: تدريب أعضاء المشروع القومي للموهبة والبطل

شباب الشرقية: استمرار فعاليات المشروع القومي للياقة البدنية "الفتاة والمرأة"

"شباب الشرقية": استمرار تنفيذ فعاليات اللياقة البدنية للبنين والبنات

شباب الشرقية تنفذ ورشة عمل حول الاستخدام الآمن للإنترنت بالزقازيق

الأكثر قراءة

الرئيس السيسي يصدر قرارين جمهوريين جديدين

نواب يرفضون قرضًا بـ2 مليار دولار: ارحموا الشعب من القروض

أسعار حج الجمعيات الأهلية، 395 ألف جنيه للمستوى الأول

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز الأفضل في أفريقيا 2024

كل ما تريد معرفته عن مقر القيادة الاستراتيجية تزامنًا مع اجتماع السيسي وقادة الجيش والشرطة والأجهزة الأمنية

وزير المالية يكشف أمام النواب تراجع الدين الخارجي

النواب يوافق على قرض بـ 2 مليار دولار لصالح وزارة المالية

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

منوعات

المزيد

وكالة الفضاء الروسية تحتفل بمرور 40 عاما لإطلاق مهمات "فيجا" لاستكشاف الزهرة

عمارة بوسط البلد تسبب رعبًا للسكان، آيلة للسقوط ومسنودة بخشبة، والنشطاء: الناس هتموت (فيديو)

هزيمة مرشحة عربية الأصل بمسابقة ملكة جمال فرنسا

عودة الجدل حول اغتيال لونا الشبل مستشارة بشار الأسد

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الاثنين 16-12-2024

أسعار الشوفان اليوم الإثنين 16- 12- 2024 في الأسواق

1635 جنيهًا لهذا العيار، تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الاثنين 16-12-2024

عباد الشمس يسجل 120 جنيها للتر، أسعار الزيت صباح اليوم الإثنين 16-12-2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

أحدث إحصائية للعدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

محمد سيد طنطاوي يوضح دلائل وجوب إخلاص العبادة لله

أسماء سورة المعارج وسبب التسمية وفضلها والأحاديث الواردة فيها

علامات الساعة الكبرى، أوصاف المسيح الدجال كما وردت في السنة النبوية

المزيد
الجريدة الرسمية