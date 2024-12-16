مديرية الشباب والرياضة بالشرقية تنظم ندوة عن رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام غدًا

أكد الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية أنه ستنفذ مديرية الشباب والرياضة بالشرقية بالتعاون مع اللجنة العليا للدعوة الإسلامية بالمحافظة ندوة بعنوان منهج الاسلام في رعاية ذوي الاحتياجات الخاصة.

محاور الندوة

وقال: إن محاور الندوة تجرى حول من هم ذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة الى حقوق ومكانة ذوي الاحتياجات الخاصة في الإسلام وأيضًا كيفية تعامل الإسلام مع ذوي الاحتياجات الخاصة ودور الأسرة والمجتمع نحو ذوي الاحتياجات الخاصة وسيكون هناك بث مباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة يوم الثلاثاء الموافق 17/12/2025 الساعة 12.30ظهرًا.

رعاية الوزير والمحافظ

وأضاف عبد العظيم أن الندوة تنفذ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية وطبقًا لتوجيهاتنا نحن وكيل الوزارة ويحاضر الشيخ عاطف محمد شومان عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة.

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