عبد الله عبد السلام: أطالب بإنشاء وحدات للتدقيق في الصحف

قال الكاتب الصحفي عبد الله عبد السلام، إن إشكالية القارئ وما يحتاج إليه هو ضرورة التحول للتغير الجديد في شكل خدمة يتم تقديمها للقارئ.

المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين

وأضاف عبد السلام خلال جلسة احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوع التناول بـ المؤتمر العام السادس بنقابة الصحفيين، أن التطور الجديد في الصحافة بالوقت الحالي هو تقديم الخدمة.

قيود الإعلام

وأكد أن هناك قيود في الإعلام، ولكن اعلام الخدمات متاح به كل شئ، وأنه لا يوجد حياد في الصحافة كما ان الإعلام الغربي والصحف الكبرى غير محايد، مشيرا إلي أن الصحافة المتخصصة جزء من صحافة الخدمة المجتمعية.

وطالب بضرورة إنشاء وحدات للتدقيق في الصحف والمواقع المصرية.

وبدأت، قبل قليل، جلسة نقاشية بعنوان “احتياجات القارئ وتحديات الدقة وموضوعية التناول” ضمن فعاليات المؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين.

ويدير الجلسة الإعلامي خيري رمضان، بمشاركة نخبة من الصحفيين والإعلاميين البارزين، على رأسهم الكاتب الصحفي بجريدة المصري اليوم حمدي رزق، عضو الهيئة الوطنية للصحافة، وعبدالله عبدالسلام، مدير تحرير الأهرام، ومحمد البرغوثي، الكاتب الصحفي ونائب رئيس تحرير جريدة الوطن، ونيفين كامل، الصحفية المتخصصة في الإعلام الرقمي.

وتتناول الجلسة التحولات التي يشهدها سلوك القارئ في العصر الرقمي، مع التركيز على أهمية تحقيق التوازن بين تقديم محتوى سريع ومواكب للأحداث، وبين الالتزام بالدقة والموضوعية، ويناقش المشاركون التحديات التي تواجه الصحافة في مواجهة المعلومات المضللة، وكيفية تلبية احتياجات القارئ العصري مع الحفاظ على القيم المهنية.

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