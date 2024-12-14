انطلاق المؤتمر العام السادس للصحفيين اليوم.. حفل افتتاح كبير وتكريم للصحافة الفلسطينية.. وأزمات المهنة والحريات «أبرز القضايا» 

يشهد مسرح نقابة الصحفيين في الخامسة من مساء اليوم السبت، حفل افتتاح المؤتمر العام السادس للصحافة المصرية، الذي يقام تحت شعار "دورة فلسطين.. طريق إلى التغيير".

ويحضر الافتتاح عدد كبير من الضيوف المصريين والعرب بالإضافة إلى وفد من الاتحاد الدولي للصحفيين، والهيئات الصحفية والإعلامية المصرية، واتحاد الصحفيين العرب، وممثلي نقابات الصحافة العربية، ورؤساء تحرير وكُتّاب صحفيين ومفكرين.

يقدم الحفل الإعلامي جمال الشاعر، ويتضمن عددًا من الفقرات بينها كلمات لخالد البلشي، نقيب الصحفيين، والدكتور وحيد عبد المجيد، أمين عام المؤتمر، وأنتوني بيلانجي، أمين عام الاتحاد الدولي للصحفيين، وناصر أبو بكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، وكلمة للزميلة الفلسطينية رولا الدرة، التي أصيبت خلال العدوان على غزة وفقدت أغلب عائلتها بين شهيد وجريح.

كما يحضر الحفل عدد كبير من الصحفيين الفلسطينيين الجرحى وممثلي الصحافة الفلسطينية، ويتضمن فقرات تمجد بطولات الزملاء الصحفيين الفلسطينيين وقائمة شرف بشهداء الصحافة الفلسطينية الذين ارتقوا خلال أداء عملهم في ظل حرب الإبادة التي يتعرض لها الفلسطينيون منذ أكثر من عام.

ويتضمن الحفل أيضًا رسائل من نقباء سابقين ومواد فيلمية عن تاريخ المؤتمرات السابقة، وتاريخ الصحفيات المصريات ونضالهن الصحفي والوطني والنقابي.

ويختتم الحفل بفقرة فنية لفرقة كورال عباد الشمس الفلسطينية، والتي تقدم باقة من أغاني المقاومة والتراث الفلسطيني.

وتبدأ جلسات المؤتمر صباح غد الأحد بمجموعة من الجلسات والموائد المستديرة يتحدث فيها عدد كبير من كبار الصحفيين والنقابيين والمتخصصين في اقتصاديات الصحافة، وخبراء التدريب والصحافة الرقمية، تحت عناوين رئيسية تتعلق بأوضاع الصحافة المصرية، وتشريعاتها، والحريات الصحفية، وأجور الصحفيين، والتحديات التي تواجههم مهنيًا وماديًا وميدانيًا.

وتستمر جلسات المؤتمر حتى يوم الإثنين المقبل، وينتهي مساء ذات اليوم بجلسة ختامية لعرض التوصيات.

المؤتمر العام للصحفيين

ودعا جمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، جموع الصحفيين المصريين لحضور حفل افتتاح المؤتمر والمشاركة بكثافة في جلساته والنقاش وتبادل الأفكار وطرح الحلول للوصول إلى توصيات معبرة عن حال الصحافة المصرية.

وكانت الجلسات التحضيرية للمؤتمر قد بدأت منذ أبريل الماضي تحت ثلاثة محاور رئيسية بدعوة من نقيب الصحفيين خالد البلشي. وشارك فيها عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية وممتهني الصحافة، قبل أن تستكمل الأمانة العامة للمؤتمر الجلسات وتقوم بوضع البرنامج الختامي للمؤتمر.

جلسات المؤتمر العام للصحفيين

وقدمت خلال جلسات العمل والتحضير للمؤتمر العديد من أوراق العمل التي أعدها صحفيون ومتخصصون وأكاديميون ونقابيون، ونشرت عبر الموقع الرسمي للمؤتمر لمطالعتها والاستفادة منها، ومناقشتها خلال فعاليات المؤتمر الذي يعقد تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

ووجه الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، رسالة إلى الجمعية العمومية، في دعوته للمشاركة في فعاليات المؤتمر السادس لنقابة الصحفيين المقرر انعقاده ١٤، ١٥، ١٦ ديسمبر الجاري.

الدعوة للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين

وقال: "حضوركم مهم، الكلمة الآن لكم، والرسالة رسالتكم.. لا تتركوا مجموعة صغيرة فقط تصنع الرسالة، لأن قوتنا دائمًا في تنوعنا، قوتنا في توحدنا على قضايانا، الرسالة الآن تعود لكم خارج ضغوط وحسابات الانتخابات من أجل صياغة برنامجكم للأيام القادمة، تعود من أجل صياغة المستقبل عبر نقاشات جادة نشارك فيها جميعًا".

رسالة نقيب الصحفيين للجمعية العمومية لحضور المؤتمر العام

وأضاف في رسالته للجمعية العمومية: "بهذه الرسالة تشاركون -على الأقل- في رسم ملامح هذا المستقبل، لذا فإن الحضور سيظل هو الأهم، قوة هذا الحضور ظهرت في الكثير من المناسبات والمعارك الكبرى خلال تاريخ النقابة فلا تفوتوها هذه المرة لترسموا "طريق إلى التغيير.. صحيح أننا نجتمع في انتخاباتنا كل عامين لكننا من خلال المؤتمر نخلق وسيلة أخرى للاجتماع؛ نخلق وسيلة أخرى للحضور؛ وسيلة أخرى لإرسال رسالة جماعية إلى كل الأطراف أن هذه المهنة مهمة ويجب أن تكون حاضرة، وأنها ستحضر بكم.. فلابد من حضوركم.. الكلمة الآن كلمتكم.. والرسالة الآن لكم.. فلابد أن تصنعوها".

الأوضاع الاقتصادية للصحفيين

وأشار نقيب الصحفيين إلى أن كل القضايا ستكون مطروحة على مائدة المؤتمر العام: قضايا الأوضاع الاقتصادية، وتشمل الأجور والبدل وأوضاع العمل وأزمات التعطل والصحف المغلقة واقتصاديات الصحافة وتطوير موارد النقابة، وموقفنا من قانون العمل وتحسين أوضاع المؤسسات وأزمات التوزيع والإدارة.

قضايا الحريات والتشريعات

وأوضح البلشي أن قضايا الحريات والتشريعات أيضًا ضمن محاور المؤتمر، ومنها أزمة حرية الصحافة والصحفيين المحبوسين والقيود التشريعية على حركتنا ورؤيتنا لحرية الإصدار وحقنا في التنوع وممارسة مهنتنا بدون قيود ومشروعي قانون لحرية تداول المعلومات ومنع الحبس في قضايا النشر ومناقشة تعديلات على قوانين الصحافة والإعلام والصحافة وعلاقتها بحرية المجال العام.

أزمات مستقبل الصحافة

وعن قضايا مستقبل الصحافة والمهنة في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي، أكد أنها مطروحة على جدول المؤتمر وستناقش خلال الجلسات، ومنها وأزمات الصحافة الورقية والالكترونية ورؤيتنا لتطوير قواعد مزاولة المهنة وبيئة العمل الصحفي وتطوير ميثاق الشرف المهني ولائحة القيد وتطوير التدريب وتطوير المحتوى الصحفي بين الحرية والمسئولية.

واختتم رسالته قائلا: “طابور القضايا طويل، لكن يبقى حضوركم هو الأهم لصياغة رسالة قوية وكتابة برنامج للمستقبل ورسم طريق للتغيير من أجل صحافة تحتمي بالتنوع صحافة قادرة على التعبير وصحفيون متحررون من القيود السياسية والاقتصادية، صحافة تحتمي بالناس وتدافع عن مصالحهم”.

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