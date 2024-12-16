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حركة التداول في ميناء الإسكندرية خلال 24 ساعة

ميناء الإسكندرية
ميناء الإسكندرية

شهدت حركتا التداول والملاحة نشاطًا ملحوظًا خلال الـ 24 ساعة الماضية بميناء الإسكندرية، حيث جرى العمل على شحن وتفريغ عدد 43 سفينة  وهم 20 سفينة بضائع عامة و11سفينة صب جاف و7 سفن حاويات و5 سفن صب سائل.

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كما تم تداول 3962 حاوية مكافئة خلال 24 ساعة حيث بلغ عدد الحاويات الواردة 1814 حاوية مكافئة بينما بلغت  عدد الحاويات الصادرة 1773 حاوية بما يمثل 49.4% تقريبا مما يشكل تقاربا كبيرا بين الحاويات الصادرة والواردة كما تم تداول 375 حاوية ترانزيت.

نشاط حركتى التداول والملاحة بميناء الإسكندرية خلال ٢٤ ساعة 

 

 

وفيما يتعلق  بحركة تداول  البضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة، فقد تم تداول  180 ألف طن تقريبا خلال تلك المدة من مختلف  أنواع البضائع والسلع الاستراتيجية وعلى رأسهم بضائع الصب الجاف والتي بلغ حجم تداولها خلال 24 ساعة 80 ألف طن تقريبا تليها بضائع الصب السائل بواقع 38.5 ألف طن تقريبا  والبضائع العامة بحوالي 22 ألف طن بالإضافة إلى كميات أخرى من البضائع المحواه والترانزيت.

ووجه  اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الادارة بضرورة الالتزام بإجراءات التأمين والأمن الصناعي والسلامة والصحة المهنية بكافة المخازن والساحات ومواقع العمل وإتباع المعايير البيئية القياسية في جميع العمليات المينائية لمنع التلوث بجميع صوره.

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ميناء الإسكندرية ميناء الإسكندرية والدخيلة اللواء أحمد حواش حركة الملاحة في ميناء الاسكندرية

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