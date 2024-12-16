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حوادث

إحالة سائق للمحاكمة بتهمة دهس شاب في شارع جسر السويس

حبس، فيتو
حبس، فيتو

أمرت  نيابة السلام بإحالة سائق متهم بدهس شاب في شارع جسر السويس، مما أسفر عن مصرعه إلى محكمة الجنح.

حادث مصرع شخص في السلام

البداية كانت عندما تلقت  غرفة عمليات شرطة النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث، ووجود متوفى بشارع جسر السويس بالسلام.

على الفور انتقلت  قوات الأمن إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء عبور شاب الطريق صدمته سيارة مسرعة، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتركته وفرت هاربة.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة واتخاذ  الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

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نيابة السلام غرفة عمليات شرطة النجدة شارع جسر السويس

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