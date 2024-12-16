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حوادث

إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بمدينة نصر

تصادم بين سيارتين،
تصادم بين سيارتين، فيتو

اصطدمت سيارة نقل بأخرى ميكروباص اتجاه طريق مدينة نصر مما أسفر عن إصابة 10 أشخاص، بدائرة قسم شرطة التجمع.

 

تلقت الخدمات المرورية بلاغ من مسئول غرفة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين، بالطريق الجديد القادم من التجمع الخامس.


على الفور، انتقلت الخدمات والأجهزة الأمنية وقاموا بنقل المصابين لمستشفى البنك الأهلي والقاهرة الجديدة للعلاج وتواصل الخدمات المرورية سحب السيارات من خلال ونش تابع لإدارة المرور لرفع آثار الحادث من الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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مدينة نصر شرطة التجمع الخدمات المرورية

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