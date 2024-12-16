أول تعليق من مدرب عمر مرموش بعد الخسارة أمام لايبزيج

علق دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، على خسارة فريقه أمام مضيفه لايبزيج 2-1، مساء أمس الأحد، ضمن الجولة 14 من الدوري الألماني.

وقال توبمولر، في تصريحات نقلها موقع فرانكفورت الرسمي: "أعتقد أنها كانت مباراة جيدة تميزت بالعديد من الفرص الهجومية".

وأضاف: "أرى بأننا كنا نستحق المزيد.. حظينا ببداية جيدة وكنا مميزين في المباراة ومع ذلك تقدم لايبزيج (1-0)، وبعدها مر لايبزيج بفترة مميزة للغاية وتمكن ترابو حارس المرمى من إنقاذنا في العديد من المرات، وبعدها استحققنا التعديل".



وتابع: "خططنا للكثير في الشوط الثاني، لكن استقبلنا هدفًا مرة أخرى وبعدها أظهرنا رد فعل رائع، ولم نكافئ أنفسنا في النهاية، ومن الواضح أننا لا نستطيع دائمًا الدفاع أمام لايبزيج بالجودة العالية التي يمتلكونها، لكن كان بمقدورنا تقديم ما هو أفضل مع الأهداف التي استقبلناها".

وأتم: "علينا تقبل الهزيمة، لكن اللاعبين قدموا كل شيء وأظهروا شخصية رائعة، نعرف أننا جيدون في العديد من الأمور ونعرف أيضًا ما نحتاح تحسينه، نغادر الملعب بشعور أفضل هذه المرة عما كان الوضع عليه في الكأس، هذه مباراة مهمة لتطورنا".

لايبزيج ضد فرانكفورت

وخسر فريق آينتراخت فرانكفورت والمحترف ضمن صفوفه الدولي المصري عمر مرموش، أمام نظيره لايبزيج بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد، في إطار منافسات بطولة الدوري الألماني.

وشهدت المباراة مشاركة عمر مرموش منذ البداية لكن لم يسجل أو يصنع أي أهداف أمام لايبزيج.

وافتتح لايبزيج التسجيل عن طريق بنيامين سيسكو في الدقيقة 19، بينما أحرز التعادل لـ فرانكفورت ناثانيال براون في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 52، خطف لويس أوبيندا هدف الفوز لـ لايبزيج، تسديدة قوية سكنت الشباك.

وبهذا الفوز ارتفع رصيد لايبزيج إلى النقطة 27 محتلًا المركز الرابع، فيما جاء فرانكفورت في المركز الثالث بنفس الرصيد.

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