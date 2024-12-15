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رياضة

عمر مرموش يقود هجوم فرانكفورت أمام لايبزيج في الدوري الألماني

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

يقود الدولي المصري عمر مرموش هجوم فريقه آينتراخت فرانكفورت في مواجهة مضيفه لايبزيج، في المباراة التي تقام مساء اليوم الأحد، على ملعب ريد بول أرينا، في الجولة 14 من الدوري الألماني - البوندسليجا.

عمر مرموش يقود فرانكفورت أمام لايبزيج 

ويسعى فريق فرانكفورت إلى الثأر من لايبزيج بعدما ودعوا بطولة كأس ألمانيا على يده، عقب الخسارة بثلاثة أهداف دون رد في دور الـ16، في وقت سابق من هذا الشهر.

ويعتمد فرانكفورت على النجم المصري عمر مرموش الذي سجل 13 هدفًا وصنع 7 في بطولة الدوري الألماني هذا الموسم.

ويحتل آينتراخت فرانكفورت المركز الثالث في جدول الدوري الألماني، برصيد 27 نقطة، في حين أن لايبزيج لديه 24 نقطة في المركز الرابع.

مانشستر سيتي مهتم بضم عمر مرموش 

وكشفت صحف عالمية أن نادي مانشستر سيتي، أبدى اهتمامه بالتعاقد مع المصري الدولي عمر مرموش نجم آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ووفقًا للصحفي بيت أورورك التابع لموقع “فوتبول إنسايدر” فإن نادي مانشستر سيتي مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش في الفترة المقبلة.

وأشار إلى إن نادي فرانكفورت الألماني منفتح على بيع عمر مرموش في يناير لكن بمقابل مادي ما بين 50 – 60 مليون جنيه إسترليني.

وأكد المصدر ذاته أن أنظار مانشستر سيتي تحولت نحو مرموش صاحب الـ25 عامًا، بسبب نقص الخيارات الهجومية لديه منذ بيع جوليان ألفاريز إلى أتلتيكو مدريد في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وانضم مرموش إلى فرانكفورت خلال صيف 2023 في صفقة مجانية بعد رحيله عن فولفسبورج، ويمتد عقده حتى يونيو 2027، وقد سجل اللاعب 17 هدفًا وصنع 6 أهداف في 41 مباراة بجميع المسابقات خلال موسمه الأول مع الفريق الألماني.

وخاض مرموش، 22 مباراة مع فرانكفورت هذا الموسم بمختلف المسابقات حتى الآن وسجل 18 هدفًا وصنع 11 تمريرة حاسمة.

 

 

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