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رياضة

أول إجراء من الاتحاد التونسي بعد الاشتباكات بمباراة الصفاقسي وسيمبا (فيديو)

الاشتباكات بمباراة
الاشتباكات بمباراة الصفاقسي

كشفت تقارير تونسية أن  الاتحاد التونسي لكرة القدم، تواصل مع بعض مسئولي بعثة الصفاقسي في العاصمة التنزانية دار السلام وذلك عقب الأحداث العنيفة  التي شهدتها مباراة الجولة الثالثة في كأس الكونفدرالية أمام سيمبا.


وقرر اتحاد الكرة التونسي بعد الحصول على شهادات من مسؤولي بعثة الصفاقسي رفع تقرير رسمي إلى الاتحاد الافريقي “ كاف” لإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها البعثة.

وأكدت التقارير أن اتحاد الكرة التونسي على اتصال ببعثة النادي الرياضي الصفاقسي في تنزانيا للاطمئنان على صحة أعضاء الوفد وستتولى رفع تقرير مفصل للاتحاد الافريقي لكرة القدم بشأن ما اعتبرته أحداثا خطيرة وغير مسبوقة.

 

 

احداث مباراة الصفاقسي وسيمبا التنزاني 

وتلقى الصفاقسي التونسي خسارته الثالثة على التوالي في كأس الكونفدرالية ليقبع في المركز الأخير للمجموعة الأولى دون رصيد.

وشهدت مباراة فريقي سيمبا التنزاني والصفاقسي التونسي اعتداء لاعبي الفريق الأخير على حكم اللقاء أندوفيترا راكوتوجونا، ووقوع اشتباكات بين الجماهير.

جاء ذلك في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد بنيامين مكابا الوطني في تنزانيا، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية، والتي انتهت بفوز سيمبا بهدفين مقابل هدف.

كان فريق الصفاقسي قد افتتح التسجيل بهدف لـ حازم الحاج حسن في الدقيقة الثالثة، وسرعان ما رد فريق سيمبا بهدف التعادل في الدقيقة السابعة عن طريق دينيس كيبو.


واستمر التعادل فارضًا كلمته حتى الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع عن طريق دينيس كيبو الذي سجل هدفًا برأسية متقنة مقتنصًا فوزا مثيرا، ليشتعل فتيل الأزمة داخل الملعب.


عقب تسجيل الهدف أطلق حكم اللقاء، أندوفيترا راكوتوجونا صافرة نهاية المباراة، ليصب لاعبو الصفاقسي الأساسيين والبدلاء غضبهم على قاضي الملعب بسبب استمرار المواجهة لما بعد وقتها الإضافي المقدر بـ 7 دقائق.

وامتدت الأجواء والاشتباكات للمدرجات، إذ رصدت عدسات النقل التلفزيوني لقطات شجار بين جماهير سيمبا وبعض المشجعين الحاضرين لمؤازرة فريق الصفاقسي.

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