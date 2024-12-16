السجل الذهبي للفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي منذ انطلاقها

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، يقام اليوم الإثنين حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

ويتنافس 5 من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية للحصول على الجائزة المرموقة، بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال العام الحالي.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، التي أعلن عنها كاف يوم الخميس الماضي، سيمون أدينجرا، جناح منتخب كوت ديفوار وبرايتون، وسيرهو جيراسي، مهاجم غينيا وبوروسيا دورتموند، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان.

كما يتواجد في القائمة أيضا النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتالانتا، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز.

ولم يسبق لأي من الخماسي الفوز بالجائزة من قبل، ما يعني انضمام اسم جديد لقائمة أساطير الساحرة المستديرة في القارة السمراء، الذين دونوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات المتوجين بالجائزة.

متي إنطلقت جائزة الأفضل بأفريقيا ؟

وانطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994.

ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.

وكانت الجائزة قد توقفت عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاء سجل الفائزين بالجائزة سواء المقدمة من جانب فرانس فوتبول قبل توقفها أو كاف كالتالي..

الفائزون بالجائزة من فرانس فوتبول

العام اللاعب

1970 المالي ساليف كيتا

1971 الغاني إبراهيم صنداي

1972 الغيني شريف سليمان

1973 الكونغولي الديمقراطي بوانجا تشيمان

1974 الكونغولي بول موكيلا

1975 المغربي أحمد فراس

1976 الكاميروني روجيه ميلا

1977 التونسي طارق دياب

1978 الغاني كريم عبدالرزاق

1979 الكاميروني توماس نكونو

1980 الكاميروني جان مونجا أونجوان

1981 الجزائري لخضر بلومي

1982 الكاميروني توماس نكونو

1983 المصري محمود الخطيب

1984 الكاميروني تيوفيل إيبيجا

1985 المغربي محمد التيمومي

1986 المغربي بادو الزاكي

1987 الجزائري رابح ماجر

1988 الزامبي كالوشا بواليا

1989 الليبيري جورج ويا

1990 الكاميروني روجيه ميلا

1991 الغاني عبيدي بيليه

1992 الغاني عبيدي بيليه

1993 الغاني عبيدي بيليه

1994 الليبيري جورج ويا



الفائزون بالجائزة من كاف

العام اللاعب

1992 الغاني عبيدي بيليه

1993 النيجيري رشيدي يكيني

1994 النيجيري إيمانويل أمونيكي

1995 الليبيري جورج ويا

1996 النيجيري نوانكو كانو

1997 النيجيري فيكتور إكبيبا

1998 المغربي مصطفى حجي

1999 النيجيري نوانكو كانو

2000 الكاميروني باتريك مبوما

2001 السنغالي الحاجي ضيوف

2002 السنغالي الحاجي ضيوف

2003 الكاميروني صامويل إيتو

2004 الكاميروني صامويل إيتو

2005 الكاميروني صامويل إيتو

2006 الإيفواري ديدييه دروجبا

2007 المالي فريدريك كانوتيه

2008 التوجولي إيمانويل أديبايور

2009 الإيفواري ديدييه دروجبا

2010 الكاميروني صامويل إيتو

2011 الإيفواري يايا توريه

2012 الإيفواري يايا توريه

2013 الإيفواري يايا توريه

2014 الإيفواري يايا توريه

2015 الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

2016 الجزائري رياض محرز

2017 المصري محمد صلاح

2018 المصري محمد صلاح

2019 السنغالي ساديو ماني

2022 السنغالي ساديو ماني

2023 النيجيري فيكتور أوسيمين

موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2024

وينطلق حفل جوائز كاف الأفضل في أفريقيا لعام 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024



1- قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News

2- قناة أون تايم سبورت 1

3- قناة الرياضية المغربية 3

4- كما تنقل القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب حفل توزيع جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024.

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