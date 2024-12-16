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رياضة

السجل الذهبي للفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي منذ انطلاقها

السجل الذهبي للفائزين
السجل الذهبي للفائزين بجائزة أفضل لاعب أفريقي منذ انطلاقها

حفل جوائز الأفضل في أفريقيا، يقام اليوم الإثنين حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية.

 

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

 

ويتنافس 5 من أفضل نجوم كرة القدم الأفريقية للحصول على الجائزة المرموقة، بناء على أدائهم مع أنديتهم ومنتخباتهم خلال العام الحالي.

 

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، التي أعلن عنها كاف يوم الخميس الماضي، سيمون أدينجرا، جناح منتخب كوت ديفوار وبرايتون، وسيرهو جيراسي، مهاجم غينيا وبوروسيا دورتموند، والمغربي أشرف حكيمي، نجم باريس سان جيرمان.

كما يتواجد في القائمة أيضا النيجيري أديمولا لوكمان، جناح أتالانتا، والجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز.

ولم يسبق لأي من الخماسي الفوز بالجائزة من قبل، ما يعني انضمام اسم جديد لقائمة أساطير الساحرة المستديرة في القارة السمراء، الذين دونوا أسماءهم بحروف من ذهب في سجلات المتوجين بالجائزة.

متي إنطلقت جائزة الأفضل بأفريقيا ؟

وانطلقت جائزة أفضل لاعب أفريقي عام 1970، تحت مسمى جائزة الكرة الذهبية الأفريقية، حيث كان يتم منحها كل عام من جانب مجلة (فرانس فوتبول) الفرنسية الشهيرة، حتى عام 1994.

ومع تزايد الاهتمام بالجائزة والأضواء المسلطة على الفائزين بها، قرر كاف تنظيمها بدءا من عام 1992 حتى وقتنا الحالي.

وكانت الجائزة قد توقفت عامي 2020 و2021 بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وجاء سجل الفائزين بالجائزة سواء المقدمة من جانب فرانس فوتبول قبل توقفها أو كاف كالتالي..

الفائزون بالجائزة من فرانس فوتبول

العام                                    اللاعب            

1970                            المالي ساليف كيتا

1971                      الغاني إبراهيم صنداي

1972                       الغيني شريف سليمان

1973                 الكونغولي الديمقراطي بوانجا تشيمان

1974                       الكونغولي بول موكيلا

1975                          المغربي أحمد فراس

1976                     الكاميروني روجيه ميلا

1977                       التونسي طارق دياب

1978                      الغاني كريم عبدالرزاق

1979                  الكاميروني توماس نكونو

1980             الكاميروني جان مونجا أونجوان

1981                الجزائري لخضر بلومي

1982                  الكاميروني توماس نكونو

1983                  المصري محمود الخطيب

1984                 الكاميروني تيوفيل إيبيجا

1985                    المغربي محمد التيمومي

1986                      المغربي بادو الزاكي

1987                    الجزائري رابح ماجر

1988                    الزامبي كالوشا بواليا

1989                    الليبيري جورج ويا

1990                   الكاميروني روجيه ميلا

1991                      الغاني عبيدي بيليه

1992                     الغاني عبيدي بيليه

1993                     الغاني عبيدي بيليه

1994                     الليبيري جورج ويا


الفائزون بالجائزة من كاف

العام                            اللاعب          

1992                    الغاني عبيدي بيليه

1993               النيجيري رشيدي يكيني

1994              النيجيري إيمانويل أمونيكي

1995                الليبيري جورج ويا

1996              النيجيري نوانكو كانو

1997              النيجيري فيكتور إكبيبا

1998              المغربي مصطفى حجي

1999              النيجيري نوانكو كانو

2000              الكاميروني باتريك مبوما

2001             السنغالي الحاجي ضيوف

2002             السنغالي الحاجي ضيوف

2003             الكاميروني صامويل إيتو

2004             الكاميروني صامويل إيتو

2005            الكاميروني صامويل إيتو

2006            الإيفواري ديدييه دروجبا

2007            المالي فريدريك كانوتيه

2008            التوجولي إيمانويل أديبايور

2009            الإيفواري ديدييه دروجبا

2010            الكاميروني صامويل إيتو

2011              الإيفواري يايا توريه

2012              الإيفواري يايا توريه

2013             الإيفواري يايا توريه

2014           الإيفواري يايا توريه

2015       الجابوني بيير إيميريك أوباميانج

2016             الجزائري رياض محرز

2017             المصري محمد صلاح

2018             المصري محمد صلاح

2019            السنغالي ساديو ماني

2022            السنغالي ساديو ماني

2023       النيجيري فيكتور أوسيمين

موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2024

وينطلق حفل جوائز كاف الأفضل في أفريقيا لعام 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة.

 

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024


1- قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News

2- قناة أون تايم سبورت 1

3- قناة الرياضية المغربية 3

4- كما تنقل القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب حفل توزيع جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024.

 

 

 

 

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