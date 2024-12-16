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ثقافة وفنون

أول تعليق من جيمي فوكس بعد الاعتداء عليه في حفل عيد ميلاده

جيمي فوكس، فيتو
جيمي فوكس، فيتو

طمأن الممثل  جيمي فوكس، معجبيه بعد حادث الاعتداء عليه خلال، الاحتفال بعيد ميلاده.

وعلق جيمي فوكس علي ما حدث له، عبر خاصية الاستوري، بموقع انستجرام قائلًا: "الشيطان كذبة.. لا يمكن الفوز هنا... شكرًا للجميع الذين يصلون ويطمئنون عليّ... عندما يضيء نورك ساطعًا... يحاولون إحضار الظلام إليك... لكنهم لا يعرفون أنك مبني لذلك... كانت الأضواء ساطعة...".

تفاصيل الاعتداء على جيمي فوكس

تعرض الممثل الشهير جيمي فوكس، للاعتداء خلال الاحتفال بعيد ميلاده، الـ ٥٧، في أحد مطاعم مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية.

وذكر تقرير لموقع TMZ، أن  عيد ميلاد جيمي فوكس الـ ٥٧، كان لا ينسى، ولكن لأسباب خاطئة، فقد تعرض الممثل لضربة في وجهه بكأس زجاجي، أثناء مشاجرة جسدية في حفل عشاء عيد ميلاده، بمنطقة بيفرلي هيلز، وهو يتعافى الآن بعد تلقيه غرزًا بالقرب من فمه. 

جيمي فوكس مع ابنته قبل الاعتداء عليه
جيمي فوكس مع ابنته قبل الاعتداء عليه، فيتو

وقال متحدث باسم جيمي موقع TMZ: “كان جيمي فوكس في عشاء عيد ميلاده عندما ألقى شخص ما، من طاولة أخرى كوبًا زجاجيًّا أصابه في فمه، كان عليه الحصول على غرز وهو يتعافى.. تم استدعاء الشرطة والأمر الآن في أيدي إنفاذ القانون”.

شاهد عيان على الاعتداء 


أخبر شاهد على الحادث الموقع الاخباري الفني،  أنه كان هناك عملاء على طاولة أخرى في المطعم، الذي تواجد به جيمي فوكي، وكانوا وقحين وفظين جدًّا مع جيمي، وطلب منهم التوقف لأن عائلته كانت موجودة بصحبته، وهذا هو الوقت الذي قام فيه شخص ما، على تلك الطاولة بإلقاء الزجاج الذي أصابه في وجهه.

الشرطة في موقع الاعتداء
الشرطة في موقع الاعتداء، فيتو

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تفاصيل الاعتداء على جيمي فوكس في عيد ميلاده

 

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