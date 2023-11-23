جيمي فوكس، كشفت مجلة “فاريتي” الأمريكية، في تقرير لها، أن الممثل الأمريكي الشهير جيمي فوكس، يواجه دعوى قضائية، بتهمة الاعتداء الجنسي من قبل إمراه أثناء تواجده في حانة بمدينة نيويورك.

تفاصيل مقاضاة جيمي فوكس بتهمة الاعتداء الجنسي

وذكر التقرير الصحفي، أنه تم رفع دعوى قضائية، ضد الممثل جيمي فوكس، بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣، بتهمة الاعتداء الجنسي على أحد الزبائن في حانة على السطح في نيويورك، خلال عام 2015.

تزعم المرأة، التي تم تحديدها في الدعوى باسم جين دو، أن فوكس أخذها إلى زاوية منعزلة في صالة Catch NYC على السطح، ولامس اجزاء حساسة من جسدها رغمًا عنها.

Advertisements

وبحسب الدعوى، كانت المرأة وصديقها يجلسان على طاولة بجوار فوكس، ومارك بيرنباوم، مالك الحانة، وفي حوالي الساعة الواحدة صباحًا، نهضت صديقة المرأة، وطلبت من فوكس التقاط صورة لها، وهو ما وافق عليه النجم، والتقطوا عدة صور، ثم بدأ فوكس في مدح المدعية، وفقًا للدعوى، قائلة: "واو، لديك هذا الجسم الرائع" ورائحتك طيبة جدًا، وتنص الدعوى أيضًا على أنه قال إنها تشبه جابرييل يونيون.

فيما تدعي المرأة أنه أخذها بعد ذلك من ذراعها، وقادها إلى جزء أكثر عزلة من السطح، حيث لمس ثدييها تحت قميصها القصير، تنص الدعوى على أنها تفاجأت وحاولت الابتعاد، لكن فوكس بعد ذلك أدخل يديه في سروالها ولامسها.

وتزعم الدعوى أن حارس أمن، شهد التحرش لكنه لم يتدخل، ثم جاءت صديقة المرأة ووجدتها، ليتوقف فوكس عن لمسها ويبتعد عنها.

مطالبات بالتعويض عن الأذي النفسي والجسدي

وتطالب الدعوى بالتعويض عن الألم، والمعاناة، والاضطراب العاطفي، والقلق والإذلال، وتدعي المرأة، أن واقعة التحرش، كانت مؤلمة، واضطرت إلى طلب العلاج الطبي، نتيجة للاعتداء التي وقع لها.

وتحدد الدعوى أيضًا بيرنباوم وكاتش، إن واي سي كمتهمين (ملاك الحانة)، زاعمة أنهما مكنتا الممثل من الاعتداء عليها، وفشلتا في الإشراف بشكل كافٍ على موظفيهما.

ومن جانبه رفض الممثل جيمي فوكس أو من يمثله، الرد علي تلك الادعاءات.

من هو جيمي فوكس

إريك مارلون بيشوب، المعروف مهنيًا باسم جيمي فوكس (Jamie Foxx)، هو ممثل ومغنٍ وكوميدي ومقدم ومنتج أمريكي.

أصبح فوكس معروفًا على نطاق واسع بتمثيله دور ري تشارلز في فيلم السيرة الذاتية راي لعام 2004، والذي تُوج على دوره فيه بجائزتي الأوسكار والبافتا وجائزة نقابة ممثلي الشاشة، وجائزة اختيار النقاد للأفلام لأفضل ممثل، وجائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل. في نفس العام، رُشح لجائزة الأوسكار لأفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم جانبية. منذ ربيع عام 2017، عمل فوكس كمضيف ومنتج تنفيذي لبرنامج المسابقات بيت شازام لشبكة فوكس التلفزيونية.

من بين الأدوار الأخرى التي قام بها الرقيب الأول سايكس في فيلم جارهيد (2005)، والمدير التنفيذي الموسيقي كورتيس تايلور جونيور في فتيات الحلم(2006)، والمحقق ريكاردو تابس في الفيلم السينمائي لعام 2006 المقتبس عن المسلسل التلفزيوني ميامي فايس، دور البطولة في فيلم جانغو الحر(2012)، ودور الشرير الخارق إلكترو (الرجل العنكبوت المذهل 2) (2014)، وويل ستاكس في آني (2014)، وغانغستر باتس/ ليون جيفرسون الثالث في بيبي درايفر (2017). لعب فوكس أيضًا دور البطولة في عرض كوميدي بمشهد قصير إن ليفينغ كولرز وفي السيت كوم التليفزيوني الخاص به ذا جيمي فوكس شو (1996-2001)، الذي لعب فيه دور جيمي كينغ جونيور.

فوكس أيضًا موسيقي حائز على جائزة جرامي، إذ أنتج أربع ألبومات، والتي وصلت إلى المراتب العشرة الأولى في قائمة بيلبورد 200 الأمريكية: أنبريديكتيبل (2005)، الذي تصدر القائمة، إنتويشن (2008)، بيست نايت أوف ماي لايف (2010)، وهوليوود: أستوري أوف دوزن روزيس (2015).