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ثقافة وفنون

تفاصيل الاعتداء على جيمي فوكس في عيد ميلاده

جيمي فوكس، فيتو
جيمي فوكس، فيتو

تعرض الممثل الشهير جيمي فوكس، للاعتداء خلال الاحتفال بعيد ميلاده، الـ ٥٧، في أحد مطاعم مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية.

تفاصيل الاعتداء على جيمي فوكس

وذكر تقرير لموقع TMZ، أن عيد ميلاد جيمي فوكس الـ ٥٧، كان لا ينسى، ولكن لأسباب خاطئة، فقد تعرض الممثل لضربة في وجهه بكأس زجاجي، أثناء مشاجرة جسدية في حفل عشاء عيد ميلاده، بمنطقة بيفرلي هيلز، وهو يتعافى الآن بعد تلقيه غرزًا بالقرب من فمه. 

جيمي فوكس مع ابنته قبل الاعتداء عليه
جيمي فوكس مع ابنته قبل الاعتداء عليه، فيتو

وأخبر متحدث باسم جيمي موقع TMZ: “كان جيمي فوكس في عشاء عيد ميلاده عندما ألقى شخص ما، من طاولة أخرى كوبًا زجاجيا أصابه في فمه، كان عليه الحصول على غرز وهو يتعافى.. تم استدعاء الشرطة والأمر الآن في أيدي إنفاذ القانون”.

شاهد عيان علي الاعتداء 


أخبر شاهد على الحادث الموقع الاخباري الفني، أنه كان هناك عملاء على طاولة أخرى في المطعم، الذي تواجد به جيمي فوكي، وكانوا وقحين وفظين جدا مع جيمي، وطلب منهم التوقف لأن عائلته كانت موجودة بصحبته، وهذا هو الوقت الذي قام فيه شخص ما، على تلك الطاولة بإلقاء الزجاج الذي أصابه في وجهه.

الشرطة في موقع الاعتداء
الشرطة في موقع الاعتداء، فيتو

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