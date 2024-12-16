كل ماتريد معرفته عن قائمة المرشحين لجوائز الكاف 2024

يقام اليوم الاثنين حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2024 في حفل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف السنوي في مدينة مراكش المغربية.

وتعد هذه هي المرة الثالثة على التوالي التي يستضيف فيها المغرب حفل توزيع الجوائز، بعد حفل العام الماضي الذي شهد حضورا جماهيريا أفريقيا كبيرا.

ويتنافس الأهلي والزمالك علي جائزة أفضل نادي بأفريقيا 2024، كما يتنافس حسين الشحات لاعب الأهلي مع أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك علي جائزة أحسن لاعب داخل أفريقيا.

وجاءت قائمة المرشحين لجوائز الأفضل في أفريقيا 2024 كالتالي

المتنافسون على أفضل نادي في أفريقيا

ويتنافس ناديا الأهلي والزمالك على جائزة أفضل ناد بإفريقيا لعام 2024، بالإضافة صن داونز الجنوب إفريقي.

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا 2024



ويتنافس على جائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا لعام 2024 كل من: حسين الشحات لاعب النادي الأهلي وأحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، الحارس الجنوب أفريقي رونوين ويليامز حارس صن داونز.

المتنافسون على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا 2024



ويتنافس على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2024 كلا من: الإيفواري سيمون أدينجرا لاعب برايتون الإنجليزي، الغيني سيرهو جيراسي لاعب بوروسيا دورتموند الإلماني، المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان، النيجيري أديمولا لوكمان لاعب أتالانتا والجنوب إفريقي رونوين ويليامز حارس ماميلودي صن داونز.

المتنافسون علي أفضل نادي في أفريقيا للسيدات

بالنسبة لفئة السيدات فتواجدت فرق مازيمبي الكونغولي والجيش الملكي المغربي وإيدو كوينز النيجيري في القائمة النهائية.

القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي شاب

ضمت القائمة النهائية لأفضل لاعب أفريقي شاب 2024، الإيفواري كريم كوناتي (سالزبورج النمساوي)، والسنغالي لامين كامارا (موناكو الفرنسي)، والإيفواري عمر دياكيتي (رين الفرنسي).

القائمة النهائية لأفضل حارس مرمى أفريقي 2024

وتم ترشيح 3 نجوم للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى أفريقي وهم: الكاميروني أندريه أونانا (مانشستر يونايتد الإنجليزي)، والإيفواري يحيى فوفانا (آنجيه الفرنسي)، ورونوين وليامز (صنداونز).

القائمة النهائية لأفضل حارسة مرمى أفريقية 2024

وضمت قائمة المرشحات لجائزة أفضل حارسة مرمى كل من: المغربية خديجة الرميشي (الجيش الملكي) والنيجيرية تشاماكا ننادوزي (باريس إف سي الفرنسي)، والجنوب أفريقية أنديلي دلاميني (صنداونز).

المتنافسون على جائزة أفضل لاعبة في أفريقيا 2024

وتضم قائمة المرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا المغربيتان ضحى المدني وسناء مسعودي، بجانب لاتشو فلورا مارتا من الكونغو الديمقراطية.

القائمة النهائية لأفضل لاعبة أفريقية شابة 2024

وتواجدت 3 لاعبات بالقائمة النهائية للمرشحات لنيل جائزة أفضل لاعبة شابة وهن المصرية حبيبة صبري (مسار) والمغربية ضحى المدني (الجيش الملكي) والنيجيرية تشيماكا أوكووتشوكو.

القائمة النهائية لأفضل منتخب للسيدات

وتضم القائمة النهائية لأفضل منتخب للسيدات كل من: المغرب ونيجيريا وجنوب أفريقيا.

القائمة النهائية لأفضل مدير فني للرجال

وتواجد بقائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني لفرق الرجال كل من: الفرنسي سيباستيان ديسابر (منتخب الكونغو الديمقراطية)، والإيفواري إيمرسي فايي (منتخب كوت ديفوار)، والبلجيكي هوجو بروس (منتخب جنوب أفريقيا).

القائمة النهائية لأفضل مدير فني للسيدات

فيما تضم قائمة أفضل مدير فني لفرق السيدات كلا من لمياء بومهدي (مازيمبي)، وأحمد رمضان (مسار المصري)، ومحمد أمين عليوة (الجيش الملكي)، وثيناسونكي مبولي (جامعة ويسترن كاب الجنوب أفريقي).

موعد حفل الأفضل في أفريقيا 2024

وينطلق حفل جوائز كاف الأفضل في أفريقيا لعام 2024، في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الاثنين بتوقيت القاهرة.

القنوات المجانية الناقلة لحفل جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024



1- قناة بي إن سبورتس الإخبارية المفتوحة beIN Sports News

2- قناة أون تايم سبورت 1

3- قناة الرياضية المغربية 3

4- كما تنقل القناة الرسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم على يوتيوب حفل توزيع جوائز كاف للأفضل في إفريقيا 2024.

ويحمل النيجيري فيكتور أوسيمين لقب أفضل لاعب أفريقي (فئة الرجال)، بينما حصلت مواطنته أسيسات أوشوالا على الجائزة أيضًا في فئة السيدات.

وتمنح جوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) تقديرًا للأداء الاستثنائي في كل من المسابقات على مستوى الأندية والوطني، وتتوج بالألقاب المرموقة لأفضل لاعب أفريقي في فئتي الرجال والسيدات.

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