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رياضة

جوارديولا يرفض الاستسلام: حالة واحدة فقط تجعلني أرحل عن مانشستر سيتي

جوارديولا، فيتو
جوارديولا، فيتو

أكد بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي أنه لم يفقد السيطرة على غرفة ملابس الفريق، رغم الأزمة الكبرى التي يتعرض لها في الموسم الحالي.


ويستعد السيتي لمواجهة مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، في ديربي مانشستر على ملعب الاتحاد، بعد أن خسر فريق جوارديولا 7 مرات من آخر 10 مباريات.

حالة واحدة تجعل جوارديولا يرحل 

وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية: "الأمر المهم هو ما نشعر به داخليّا. كيف يشعر اللاعبون والجهاز الفني. هناك شيء واحد فقط يجعلني أقول: (بيب، عليك التفكير في ذلك)، وهو عندما أفقد الفريق. عندما أشعر أنهم لا يركضون. عندما يقول الجميع إن المدرب فقد السيطرة على الفريق وأنهم لم يعودوا يتبعونه".


وأضاف: "في تلك اللحظة، لن أبقى دقيقة واحدة أخرى هنا، لكن حاليًا، لم نصل لهذه المرحلة، وأنا متواجد أكثر من أي وقت مضى، لا شك في ذلك".

وتابع جوارديولا: "في الماضي، ربما كنا نخوض الموسم بأكمله دون أن نخسر 7 مباريات، ولكن هذا حال كرة القدم، وهذه الحياة".

وأردف "إذا أخبرتني قبل شهر، عندما كنا في صدارة الدوري ولم نهزم، أننا سنخسر 7 مباريات من أصل 10، كنت سأقول: (هل أنت مجنون؟ هذا لن يحدث لفريقي)، لكن هذا ما حدث، وربما نخسر المزيد". 

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