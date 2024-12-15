جوارديولا معلقا على خسارة ديربي مانشستر: لست جيدا ولن ألوم اللاعبين

علق بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، على خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد، بهدفين مقابل هدف، في مباراة ديربي مانشستر التي جمعتهما على ملعب الاتحاد، ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان مانشستر سيتي متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد حتى الدقيقة 88، حيث تغيرت الأمور وعاد مانشستر يونايتد وقلب الطاولة بهدفين.

وقال جوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة "بي بي سي" العالمية: "ليس لدي الكثير لأقوله، لا يوجد دفاع، لقد كانوا مثابرين بشكل لا يُصدق، لم نخسر ثماني مباريات في موسمين، لا يمكننا الدفاع عن ذلك، الأمر لا يتعلق بهذا اللاعب أو ذاك، لقد استقبلنا أهدافًا وهذا خطأنا".

وواصل الإسباني: "نحن لا نلعب بهدوء، النتائج ليست جيدة، والمباراة لم تكن استثنائية، أعرف وأتفهم الموقف، لكن هذا هو الواقع، يجب أن يعرفوا أن مثل هذه المواقف تحدث، يجب أن تكون حذرًا في منطقة الجزاء، الأمر لا يتعلق بـ نونيز الذي تسبب في ضربة جزاء لـ مانشستر يونايتد، لقد لعب جيدًا حقًا في غير مركزه كظهير".

واعترف: "أنا لست جيدًا بدرجة كافية، أنا الرئيس، المدير، يجب أن أجد الحلول، حتى الآن لم أفعل، هذا هو الواقع، نريد أن نلعب بشكل أفضل ونصنع الفرص، ولكن في الوقت الحالي هذا غير ممكن".

واسترسل: "هذا الأمر يحدث مرات عديدة للأسف هذا العام، أهدرنا الكثير من الأشياء، لم نكن جيدين في طريقة لعبنا، قبل ذلك الأمور كانت سلسة جدًا، الآن نكافح لأسباب مختلفة".

وأكد: "ماذا يمكنني أن أقول؟ لا يمكننا إلقاء اللوم على أي لاعب بعينه، الأمر ليس كذلك، إنه الموسم، موسم صعب، لسنا في أفضل حالاتنا ونعاني قليلًا، الآن لا نلعب طوال الأسبوع".

واستأنف: "أعتقد أن هذه الهزيمة لم تكن الأصعب خلال تسع سنوات، هزائم دوري أبطال أوروبا أصعب، ولكن في الوقت الحالي نحتاج إلى نتائج إيجابية لتحسين معنوياتنا، فالأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، كما قلت أنه يتعين عليًَ إيجاد الحل، ولم أفعل حتى الآن، هذه هي الحقيقة".

فيما كشفت تقارير صحفية رد فعل بيب جوارديولا مدرب فريق مانشستر سيتي، بعد الخسارة الصادمة في الدقائق الأخيرة أمام مانشستر يونايتد، 1 / 2 في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

كان مانشستر سيتي متقدمًا في النتيجة بهدف دون رد حتى الدقيقة 88، حيث تغيرت الأمور وعاد مانشستر يونايتد وقلب الطاولة بهدفين.

وذكرت شبكة "بي بي سي" العالمية إنه بعد صافرة النهاية، دخل بيب جوارديولا إلى أرض الملعب وحرص على مواساة كل لاعب من لاعبي مانشستر سيتي، كما صافح الحكم أنتوني تايلور ومساعديه من الحكام وجميع لاعبي مانشستر سيتي، وقدم عناقًا حارًا بشكل خاص للاعب مانشستر يونايتد كاسيميرو.

وأشارت إلى إنه بعد ذلك، سار جوارديولا عبر الملعب ونزل إلى النفق، وخلع معطفه وفرك رأسه في حالة من عدم التصديق تقريبًا.

ولم يحقق مانشستر سيتي إلا فوزًا واحدًا في 11 مباراة في مختلف المسابقات، وهو رقم قياسي سلبي لا يُصدق للفريق مع بيب جوارديولا.

مانشستر يونايتد يقلب الطاولة على السيتي في الدوري الإنجليزي

قلب فريق مانشستر يونايتد الطاولة على مانشستر سيتي في توقيت قاتل، بهدفين مقابل هدف، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم مانشستر سيتي بهدف أول عن طريق جفارديول من رأسية في الدقيقة 36 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 39 مشادة بين اللاعبين، لكن تم تهدئة الأمر في النهاية وحسم الشوط الأول بهدف دون رد لمانشستر سيتي.

وشهدت الدقيقة 62 في الشوط الثاني فرصة هدف لمانشستر يونايتد بعد كرة عرضية من برونو وقابلها ديالو برأسية من داخل منطقة الجزاء وتصدى لها إيدرسون.

وطالب مانشستر يونايتد بركلة جزاء بعد سقوط هويلوند في الدقيقة 64، لكن الحكم أشار لعدم احتساب شيء.

وأهدر مانشستر يونايتد فرصة هدف مؤكد بعد تمريرة من هويلوند وقابلها برونو منفردًا بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ومرت بجوار المرمى في الدقيقة 74.

واحتسب حكم المباراة ضربة جزاء لمانشستر يونايتد بعد تدخل من نونيز على ديالو، في الدقيقة 86، وسجلها برونو فرنانديز ليدرك فريقه التعادل.

ثم أضاف ديالو الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 90 من عمر اللقاء.

انتهت المباراة بفوز مانشستر يونايتد بهدفين لهدف، ليرفع رصيده للنقطة 22 في المركز 12، ويتجمد رصيد مانشستر سيتي عند النقطة 27 في المركز الخامس.

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