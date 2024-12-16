محمد رمضان يحذر لاعبي الأهلي من السوشيال ميديا

جدد محمد رمضان المدير الرياضى للنادي الأهلي تحذيراته للاعبي الفريق من الدخول فى أى مناوشات مع جماهير النادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب الخسارة مؤخرًا أمام باتشوكا فى كأس التحدي بقطر، حيث أكد المدير الرياضي للنادي أن هناك عقوبات مغلظة فى انتظار من يخالف ذلك.

وقال مصدر داخل الأهلي إن مصطفى شوبير لم يتحدد موقفه بعد من العودة إلى قائمة الفريق فى مباراة شباب بلوزداد الأحد القادم، فى ظل إصابته بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية مؤكدا أن اللاعب اقترب من إنهاء برنامجه التأهيلي، ولكن يخضع لمزيد من الفحوصات خلال الساعات المقبلة لتحديد قرار عودته إلى التدريبات الجماعية.

كما حسم مصدر داخل الأهلي الجدل حول التعاقد من عدمه مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد السابق لتدعيم هجوم الفريق فى الميركاتو الشتوي، مؤكدًا صعوبة التعاقد مع اللاعب بسبب راتبه السنوي الضخم مؤكدا أن اللاعب خارج الحسابات حتى هذه اللحظات رغم عرضه من إحدى شركات التسويق الهولندية.

وقال مصدر داخل الأهلي إن هناك خطة بدأ العمل عليها داخل لجنة التخطيط وقطاع الكرة تتمثل فى تأمين موقف فريق الكرة بمدرب جديد لقيادة الفريق حال رحيل مارسيل كولر المدير الفني للفريق فى أى توقيت سواء بسبب اهتزاز النتائج أو حال رغبة الخواجة فى الرحيل بسبب الخلافات مع إدارة النادي على الصفقات والتدعيمات.

وأضاف: تم تجديد الثقة فى كولر بعد خسارة كاس التحدي ولديه كل الدعم ولكن الأهلي يتعامل مع المواقف دائما بخطط بديلة، ومن ثم بدأنا تأمين الموقف بالبحث عن مدرب جديد تحسبا لرحيل كولر كما حدث فى الزمالك مع رحيل جوميز مؤخرًا.

ويعقد مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع جهازه المعاون من أجل بحث كافة الاستعدادات الخاصة بمباراة شباب بلوزداد المرتقبة الأحد المقبل فى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

كما يبدأ مارسيل كولر المدير الفني للأهلي دراسة فريق شباب بلوزداد الجزائري بالفيديو استعدادا لمواجهة الفريقين المرتقبة الأسبوع القادم.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسمبر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا.

وخسر الأهلي أمس الأول من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وعادت بعثة الأهلي الى القاهرة أمس بعد خسارة أمام باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال.

من ناحية أخرى قال مصدر داخل الأهلي إن هناك تحركات رسمية بدأت بالفعل من أجل حسم التعاقد مع محمود تريزيجيه لاعب الريان القطري على سبيل الإعارة لتدعيم صفوف الفريق فى كأس العالم للأندية مؤكدة ان التواصل مع اللاعب تم رسميا وتم الاتفاق معه على كل شيء، وجار حسم الأمر وانتظار تفعيل النادي القطري بند شرائه من طرابزون التركي أو التفاوض مع الأخير لحسم الصفقة رسميًا وذلك بعد التعاقد مع حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري رسميا خلال فترة مونديال الأندية فقط فى يونيو القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.