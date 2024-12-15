الأحد 15 ديسمبر 2024
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رياضة

كولر يعيد ترتيب مسددى ضربات الجزاء فى الأهلي

كولر
كولر

قال مصدر داخل الأهلي إن مارسيل كولر المدير الفني للأهلي سيعيد ترتيب مسددي ضربات الجزاء فى المباريات المقبلة بعد الخسارة أمس أمام باتشوكا وقبلها الخسارة أمام الزمالك فى السوبر الأفريقي بالإضافة إلى تخصيص فقرة فى التدريبات اليومية للتدريب على ركلات الجزاء.

يخضع أكرم توفيق لاعب الاهلي لاشعة وفحوصات طبية خلال الساعات المقبلة للوقوف على اصابته التى بسببها غادر مباراة باتشوكا امس حيث تحدد الاشعة مدة غياب اللاعب عن التدريبات الجماعية.

اعتذر ثلاثي الأهلي كهربا وخالد عبد الفتاح وعمر كمال عبد الواحد لزملائهم والجهاز الفني بعد اهدار ثلاث ضربات جزاء امام باتشوكا امس فى نصف نهائى كاس الانتركونتيننتال حيث تحدث الثلاثي مع زملائهم عقب المباراة وقدموا اعتذار عما حدث وتسببهم فى خسارة فرصة التأهل وايضا خسارة كاس التحدي.

عقد محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي جلسة مع خالد مرتجي نائب رئيس النادي ورئيس بعثة فريق الكرة فى قطر وايضا عدد من اعضاء مجلس الادارة داخل مقر اقامة الفريق فى العاصمة القطرية الدوحة من اجل بحث اسباب الخسارة امام باتشوكا امس فى كاس الانتركونتيننتال حيث جاءت الجلسة بشكل ودي لمناقشة ما حدث فى المباراة واسباب خسارة فرصة التأهل الى نهائى البطولة ومواجهة ريال مدريد.

تعود بعثة الاهلي الى القاهرة عصر اليوم الاحد قادمة من قطر بعد خسارة نصف الانتركونتيننتال امام باتشوكا المكسيكي حيث تغادر بعثة الاحمر العاصمة القطرية الدوحة ظهرًا.

يستعد الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمباراة شباب بلوزداد فى الجولة الثالثة من منافسات دور المجموعات بدوري ابطال افريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة 

ومن المقرر أن يلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع نظيره شباب بلوزداد يوم الأحد الموافق 22 من شهر ديسبمر الجاري في المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. 

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي وشباب بلوزداد عبر شبكة قنوات بي أن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال إفريقيا. 

وخسر الأهلي من نظيره باتشوكا المكسيكي بركلات الترجيح (6-5) بعد انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة التي جمعتهما على ملعب 974 في دولة قطر، في نصف  نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتعود بعثة الاهلي الى القاهرة اليوم بعد خسارة الامس امام باتشوكا المكسيكي فى نصف نهائى ماس الانتركونتينتال.

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الأهلي كولر اجتماع كولر والخطيب

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