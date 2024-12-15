عرض مجسم ذهب لمسجد قبة الصخرة بمعرض نيبو 2024 (صور)

يواصل معرض نيبو للذهب 2024 ، غدا الإثنين، فعالياته لليوم الثاني على التوالي، بمشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، لتعزيز البعد الدولي للمعرض.

وشهد معرض نيبو للذهب هذا العام للمرة الأولى عرض مجسم ذهب لمسجد صلاح الدين الأيوبي ومجسم ذهب لمسجد قبة الصخرة، لإحدى الشركات العارضة بالمعرض.

وقال محمود نجم الدين أحد العارضين بمعرض نيبو، إنه تم طرح أصغر سبيكة في العالم، زنة "عشر" 0.1 جرام تحت مسمى "اليسر"، خلال مشاركتها في معرض نيبو للذهب والمجوهرات.

كما يتم طرح المشغولات الذهبية مخصومة الفصوص من المنبع، بجانب طرح سبيكة القدس زنة "جنيه ونص جنيه وربع جنيه"، بجانب أونصة القدس، بالإضافة إلى طرح مجسم ذهب لمسجد صلاح الدين الأيوبي ومسجد ذهب للقدس.

وأضاف “نجم الدين" أن معرض نيبو يعد الأكبر من نوعه في صناعة الذهب والمجوهرات في مصر، والذي يتيح التعرف على أحدث الابتكارات في صناعة الذهب في العالم، والسعي من خلال المشغولات والتصميمات المعروضة، لتشجيع ودعم خطة مصر لتصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا للذهب وفق مبادرة الرئيس السيسي.

وأشار إلى أن السبائك تعتبر أقل سعر مصنعية وأعلى نسبة “كاش باك” في مصر، حيث إنه في حال دفع المصنعية يكون نصفها كاش باك.

ويتميز المعرض بعرض مشغولات ذهبية مميزة هذا العام، أبرزها صورة للرئيس عبد الفتاح السيسي على شال ذهب، وكذلك صورة أخرى للملك رمسيس.

كما تميز المعرض أيضا بعرض تماثيل ذهبية لأشهر الملوك الفراعنة، مصنوعة من الذهب وأخرى من الفضة.

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين في معرض نبيو للذهب من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث.

وأكد أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، اليوم، معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات 2024.

ويُعد معرض نبيو للذهب والمجوهرات أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، وهو ما يعكس ريادة مصر وتميزها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الافتتاح الرسمي، تم الكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة من المعرض، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولي للمعرض.

كما سيتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التي شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًّا بعنوان “المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية

معرض الذهب نيبو 2024

ويتميز المعرض بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

تفاصيل معرض الذهب نيبو 2024

وسيحتوي معرض نيبو على عدة أنشطة جانبية، منها:

1. مسابقة لتصميم المجوهرات ضمن فئتين (يدوي ورقمي) تحت عنوان “الذهب والمجوهرات كأنهما للهوية المصرية عبر التاريخ - الحقبة المصرية القديمة”.

2. معرض الفن التشكيلي الذي يضم لوحات مستوحاة من الحلي الفرعونية.

3. مؤتمر على هامش المعرض يتضمن محاضرات وتدريبات حول “البراندينج” وكيفية استخدام الهوية المصرية في إطلاق علامات تجارية عالمية في المجوهرات والذهب

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