أحدث ماكينات تشكيل ولحام المشغولات الذهبية في معرض نيبو 2024 (صور)

رصدت "فيتو" خلال جولتها بمعرض الذهب نيبو 2024، اليوم الأحد، أحدث الأجهزة التي تقوم بصناعة تشكيل الذهب، وكذلك لحام المشغولات الذهبية أو الفضية، حال حدوث أي كسر بها، وكيفية تشغيل هذه الماكينة والعمل عليها.

وتتميز هذه الآلات بأنها مزودة بأحد التقنيات للمساعد في الرؤية بوضوح من خلال تليسكوب مزود بها، كما أنها تعمل بغاز الأرجون والكهرباء بواقع 220 فولت.

معرض الذهب نيبو 2024

ويتميز معرض نيبو بتوفير مساحة عرض تبلغ 10000 متر، مخصص للتجار بشكل أكبر، كما سيتم تقديم تخفيضات على رسوم الاشتراك لرواد الأعمال ومصممي الفضة، في إطار مبادرة مشتركة بين مصلحة الدمغة والموازين والشعبة العامة للذهب والمجوهرات في اتحاد الغرف التجارية، وقد تم حجز معظم المساحات المخصصة لرواد الأعمال.

وقال الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية: إن الوزارة تعمل على تقديم كل الدعم اللازم للعارضين والمشاركين في معرض نبيو للذهب من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير بيئة داعمة تحقق الاستفادة القصوى من هذا الحدث.

وأكد أن قطاع الذهب والمجوهرات يُعد أحد الركائز الاقتصادية الهامة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وزيادة الصادرات المصرية.

وافتتح وزير التموين والتجارة الداخلية، بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، معرض “نبيو” للذهب والمجوهرات 2024.

ويُعد معرض نبيو للذهب والمجوهرات أكبر حدث سنوي في صناعة الذهب والمجوهرات بمصر، وهو ما يعكس ريادة مصر وتميزها في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.

وخلال الافتتاح الرسمي، تم الكشف عن تفاصيل النسخة الجديدة من المعرض، والتي تقام خلال الفترة من 15 إلى 17 ديسمبر 2024، بمركز مصر للمعارض الدولية.

ويشهد المعرض مشاركة 80 عارضًا من بينهم 49 علامة تجارية مصرية و31 عارضًا دوليًا، بالإضافة إلى جناحين مخصصين لكل من تركيا وإيطاليا للمرة الأولى، مما يعزز البعد الدولي للمعرض.

كما سيتضمن المعرض برامج وفعاليات مميزة أبرزها برنامج المشترين الدوليين، الذي يستضيف 166 مشاركًا من 19 دولة لتعزيز التعاون التجاري وزيادة الصادرات، ومسابقة تصميم المجوهرات التي شهدت مشاركة واسعة هذا العام من مصر و13 دولة أخرى، ومعرضًا فنيًّا بعنوان “المجوهرات كانعكاس للهوية المصرية عبر التاريخ – الحقبة الفرعونية.

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