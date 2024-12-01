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سياسة

لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تستضيف سفير اليمن بالقاهرة الثلاثاء

السفير اليمني لدى
السفير اليمني لدى القاهرة، فيتو

تستضيف لجنة الشئونَ  العربية والخارجية بنقابة الصحفيين،  بعد غد الثلاثاء، السفير اليمنى بالقاهرة خالد بحاح في لقاء مفتوح يعقد في  الخامسة مساءً بمبنى النقابة.

لقاء السفير اليمني بنقابة الصحفيين 

أوضح الكاتب الصحفي حسين الزناتي وكيل النقابة، ورئيس لجنة الشئون العربية،  أن اللقاء يتناول تطورات الأوضاع فى دولة اليمن وتعزيز العلاقات الثنائية لها مع مصر، وسبل تحقيق مصالح الدولة العليا بما يعزز المزيد من الاستقرار هناك.

الأوضاع في البلدان العربية 


وأشار إلي أن السفير اليمني سيتناول في  حواره تداعيات التوترات الراهنة بالمنطقة علي اليمن ودورها العربي في ظل هذه التوترات. 
 

ومن المقرر أن يحضر اللقاء الذي يقام بقاعة الدائرة المستديرة بالدور الثالث بمبنى النقابة عدد من الصحفيين والإعلاميين للمشاركة في الحوار الذى قام بإعداده الكاتب الصحفي  عمرو خان.

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لقاء السفير اليمني بنقابة الصحفيين السفير اليمني السفير اليمني لدى القاهرة

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