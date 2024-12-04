من زعيم إلى ضحية، كيف شهد اليمن صعود وسقوط علي عبد الله صالح؟

في مثل هذا اليوم، تمر ذكرى وفاة الرئيس الأسبق علي عبد الله صالح، الذي حكم اليمن لأكثر من ثلاثة عقود، ورحيله لم يكن مجرد انتهاء فترة حكم، بل كان رمزًا لصراع طويل من التحولات السياسية المعقدة التي مرّ بها اليمن.

من هو علي عبد الله صالح؟

وُلد علي عبد الله صالح في 21 مارس 1942 في قرية بيت الأحمر التابعة لمحافظة سنحان في اليمن، ونشأ في أسرة فقيرة في مناطق نائية، لكنه أظهر في سن مبكرة قدرة على التأثير والقيادة.

وبدأ مسيرته العسكرية في القوات المسلحة اليمنية عام 1958، وتمكن من الوصول إلى رتبة عسكرية مرموقة بسرعة، واستغل موهبته العسكرية وقدرته على التحالفات السياسية لتحقيق طموحاته في السلطة.

قصة صعود على عبد الله صالح للسلطة

في عام 1978، أصبح علي عبد الله صالح رئيسًا لجمهورية اليمن الشمالي بعد اغتيال الرئيس السابق إبراهيم الحمدي، وكان صالح شابًا في بداية حكمه، ومع ذلك نجح في أن يثبت نفسه من خلال تطوير علاقات إستراتيجية مع الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة والسعودية، بالإضافة إلى توظيف براعته في المناورات السياسية المحلية.

وفي عام 1990، شهد اليمن مرحلة جديدة تمثلت في توحيد الشمال والجنوب تحت قيادة علي عبد الله صالح، حيث أصبح رئيسًا للجمهورية اليمنية الموحدة.

وخلال حكمه الذي استمر لمدة 33 عامًا، واجه صالح تحديات عديدة، بما في ذلك الأزمات الداخلية والتمردات والانقسامات السياسية ورغم ذلك، نجح في الحفاظ على السلطة من خلال تعزيز شبكة من التحالفات السياسية، لكن كانت فترة حكمه مليئة بالصراعات مع المعارضة، وتفاقمت تلك الأزمات في السنوات الأخيرة من حكمه بسبب تدهور الوضع الاقتصادي والسياسي.

كواليس عزل على عبد الله صالح عن السلطة

وبعد اندلاع ثورات الربيع العربي التي اجتاحت العالم العربي، انتفض الشعب اليمني مطالبًا بالتغيير. تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية والعزلة الدولية، واضطر صالح إلى التنازل عن منصبه في نوفمبر 2011 في اتفاق نقل السلطة الذي رعته دول الخليج، ليحل محله نائبه عبد ربه منصور هادي ومع ذلك، ظل على عبد الله صالح لاعبًا سياسيًا مهمًا في اليمن، حيث بقي متحكمًا في العديد من المفاصل العسكرية والأمنية.

كيف عاد «صالح» إلى صراع السلطة والحكم في اليمن ؟

بعد تنحيه عن السلطة، عاد على عبد الله صالح إلى الساحة السياسية من خلال تحالفه مع جماعة الحوثيين في عام 2014، في خطوة مفاجئة من أجل تقويض حكومة هادي التي كانت تواجه تحديات من الحوثيين، وهذا التحالف أسفر عن سيطرتهم على صنعاء في 2014، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية مستمرة في اليمن حتى اليوم.

وفاة على عبد الله صالح

في 4 ديسمبر 2017، تعرض علي عبد الله صالح للقتل على يد مقاتلين حوثيين أثناء محاولته الهروب من صنعاء بعد فشل تحالفه معهم، حيث قتل في ظروف غامضة أثارت جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية اليمنية والدولية، ووصفت عملية مقتله بأنها نقطة تحول في الصراع اليمني، إذ ترك موته فراغًا كبيرًا في الساحة السياسية.

وحتى الآن لايزال رحيل علي عبد الله صالح يحمل العديد من التساؤلات حول المستقبل السياسي لليمن، فبينما يستمر النزاع اليمني، يبقى صالح رمزًا للصراع على السلطة، ولحياة مليئة بالتقلبات السياسية.

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