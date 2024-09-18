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حوادث

شرطة المرافق تغلق محلات غير حاصلة على تصالح بحي الهرم (صور)

إغلاق محلات غير مرخصة
إغلاق محلات غير مرخصة في هضبة الهرم، فيتو

أغلقت شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة  المحلات غير الحاصلة على تصالح أو لم تستكمل إجراءات التصالح بقطاع هضبة الأهرام حي الهرم ومصادرة محتوياتها.

وعلي جانب آخر، كانت قد قامت قوات شرطة مرافق مديرية أمن الجيزة بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشميع ٣ مدارس سودانية وإغلاقها بمنطقة أكتوبر واثنين آخرين بمنطقة فيصل، لإدارتها بدون ترخيص  وجاري التحقيق مع مديريها من قبل الجهات الأمنية بعدد من الاتهامات شملت تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تعليمية يتردد عليها يوميًا أعداد كبيرة دون مراعاة شروط السلامة العامة وإحداث إزعاج للمواطنين.

 

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