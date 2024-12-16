العناية الإلهية تنقذ 4 من أسرة واحدة أطاح قطار زفتى بسيارتهم (فيديو)

أنقذت العناية الإلهية أسرة من كارثة مروعة وذلك بفضل سرعة رد فعل أحد أفراد العائلة في لحظات حرجة بمدينة زفتى محافظة الغربية.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية والطوارئ بلاغ بالواقعة وعلى الفور انتقلت القوات إلى الموقع فور وقوع الحادث حيث تم تأمين المنطقة ورفع السيارة.

حسب أقوال شهود العيان، وقع الحادث في أحد طرق مدينة زفتى بعد محطة كوبري سندبسط وتحديدًا بين المزلقان والمحطة، حيث تعطلت سيارة كان يستقلها أربعة أفراد وعندما اقترب القطار من المحطة قرر ثلاثة منهم النزول من السيارة وتركوا طفلة صغيرة بمفردها داخل السيارة التي كانت متوقفة على القضبان.

في تلك اللحظات العصيبة، دخل القطار إلى المحطة وجرف السيارة في طريقه لحسن الحظ توقفت القاطرة على بعد مسافة قصيرة من المزلقان قبل أن تلتهم السيارة تمامًا وكان المشهد الأكثر إثارة للدهشة هو أن الطفلة سقطت بين كراسي السيارة حيث لم تصب بأذى رغم قوة الاصطدام وتمكن أفراد العائلة من التفاعل بسرعة، ما ساهم في تجنب الأسوأ.

فيما أكد شهود العيان أن الحادث كان من الممكن أن يؤدي إلى فاجعة لولا لحظات الحظ التي نجت فيها الطفلة.

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