الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل أوقاف الغربية يتابع لجان التصفية الأولية للراغبين في استخراج تصريح خطابة

وكيل أوقاف الغربية
وكيل أوقاف الغربية يتابع اختبارات تصاريح الخطابة

قام الدكتور نوح عبدالحليم العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بـ محافظة الغربية اليوم الأحد بتفقد ومتابعة سير الاختبارات الأولية الراغبين في الحصول على تصريح خطابة بالمكافأة على بند التحسين، من خريجي الكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر الشريف ومن خريجي المراكز الثقافية بوزارة الأوقاف. 

محافظ الغربية: شبراملس تحولت لنموذج تنموي

حملات نظافة مكثفة بشوارع مدينة السنطة في الغربية (صور)

جاء ذلك بمقر مركز الثقافة الإسلامية بالمسجد الأحمدي بـ طنطا، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحا.

ونبه وكيل أوقاف الغربية علي أعضاء اللجان بضرورة مراعاة الشفافية التامة بين المتقدمين, والالتزام بتنفيذ تعليمات الوزارة , متمنيًّا للجميع التوفيق والسداد.

 

أوقاف الغربية تكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

 

وكان قد استقبل الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بمكتبه الخميس الماضي، الفائزين من أبناء محافظة الغربية في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف هذا العام بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

 

خدمة القرآن الكريم

جاء ذلك لتهنئتهم على هذا الفوز المشرف المستحق الذي أكرمهم الله تعالى به، مؤكدا أننا جميعا في خدمة القرآن الكريم وأهله، والفائزون هم آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة, طبيبة امتياز بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط، الفائزة بالمركز الثاني بالفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجائزتها ٦٠٠ ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف.

 

أسرة ناصف والمكونة من: الأم: الدكتورة عايدة أحمد محمود مخلص أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع جامعة الأزهر بالمنصورة وابن مصطفى محمد فتحي ناصف وابنة جهاد محمد فتحي ناصف وهي الأسرة الأولى الفائزة بالمركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية ) حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه) وجائزتها مليون وخمسون ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف. 

وأشاد الفائزون بالتنظيم الرائع والجيد للمسابقة، معربين عن تقديرهم للجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف في دعم وتشجيع حفظة كتاب الله عز وجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار محافظة الغربية اليوم محافظة الغربية اليوم أحداث محافظة الغربية محافظة الغربية محافظ الغربية

مواد متعلقة

مصرع شاب في انفجار أنبوبة بوتاجاز بالغربية

محافظ الغربية يتابع نسب تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية

مصرع شاب اتقلبت سيارته بمصرف سبرباي في طنطا

أوقاف الغربية تكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

موعد صرف معاشات يناير 2025 وحقيقة زياداتها

صرف أول منح العمالة غير المنتظمة بالزيادة الجديدة.. في هذا الموعد

السيسي يصدق على قانون جديد بشأن ميناء الإسكندرية

الونش وميشالاك أساسيان،أحمد مجدي يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة المصري بالكونفدرالية

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

منوعات

المزيد

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن النحاس في البورصات العالمية اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

المزيد

انفوجراف

القيمة السوقية لأغلى لاعبي الزمالك والمصري (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الشيخ في المنام وعلاقتها بالتخلص من الأزمات

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (1 – 5)

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

المزيد
الجريدة الرسمية