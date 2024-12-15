تحرير 275 محضرا خلال حملات تموينية بالوادي الجديد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، حملات مكبرة خلال الساعات الماضية ببعض مراكز المحافظة بتوجيهات اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط محافظ الوادي الجديد، بضرورة تشديد الرقابة وتكثيف الحملات التموينية على المطاعم والسوبر ماركت والمحال العامة والمخابز.

صرح بذلك المهندس أيمن شريعي مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، وأوضح أن المحاضر تنوعت بين عدم حمل شهادة صحية، عدم إعلان عن الأسعار محاضر بيع سجائر بسعر مرتفع عن السعر الجبري، بيع سلع مجهولة المصدر، وسحب ميزان غير مدموغ ومحاضر ميزان غير صحيح، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك المخالفات.

إدارة الرقابة التموينية

ونفذت إدارة الرقابة التموينية بمركز الخارجة حملة على الأسواق والمخابز والمحلات التجارية وأسفرت الحملات عن تحرير 23 محضرا في مجال المخابز، وتحرير 157 محضرا في مجال الأسواق والمحلات التجارية.

إدارة تموين الداخلة

كما قامت إدارة تموين مركز الداخلة برئاسة المحاسب إسماعيل عبد الفتاح حافظ بحملة تموينية للمرور على الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم والأسواق والمخابز أسفرت الحملات عن تحرير 83 محضرا متنوعا.

كما قامت إدارة تموين بلاط بحملة تموينية برئاسة مسعد علي مصطفي مدير إدارة تموين بلاط للمرور على المطاعم ومحلات تجارية والباعة الجائلين والأسواق والمخابز وأسفرت الحملة علي تحرير 12 محضرا متنوعا ويجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأكد مدير التموين بالوادي الجديد، أن هذه الحملات تأتي ضمن جهود مديرية التموين بمحافظة الوادي الجديد لتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقتها للمواصفات ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.

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