الأحد 15 ديسمبر 2024
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محافظات

مصرع مسجل خطر في تبادل إطلاق نار بالوادي الجديد

الشرطة المصرية، ڤيتو
الشرطة المصرية، ڤيتو

لقى مسجل خطر مصرعه، مساء اليوم السبت، في محافظة الوادي الجديد في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن.

كانت الأجهزة الأمنية في الوادى الجديد قد تلقت معلومات بتواجد مسجل خطر يدعى محمد.ج.ب.٢٧ سنة والشهير بـ«الجوكر» مطلوب ضبطه على ذمة قضايا متعددة تشمل مخدرات وفرض سيطرة، وعلى الفور سارعت قوات الأمن إلى مكان تواجده بمنطقة الملاحة بالخارجة لضبطه وإحضاره، وحال استشعاره بتواجد القوات بادر بإطلاق النار،مما اضطر قوات الأمن إلى تبادل إطلاق النار ما أدى إلى مصرعه.

وتم التحفظ على جثته بمشرحة مستشفى الخارجة التخصصي وتم تحرير محضر وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق

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