الدوري الإسباني، ليجانيس يتقدم على برشلونة بهدف في الشوط الأول (فيديو)

تقدم فريق ليجانيس على نظيره برشلونة بنتيجة 1-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما، ضمن الجولة 17 من بطولة الدوري الإسباني.

جاء هدف ليجانيس في شباك برشلونة عن طريق جونزالس بالدقيقة 4.

تشكيل برشلونة أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

وشهد تشكيل برشلونة ضد ليجانيس الاعتماد على القوة الضاربة الهجومية، بتواجد روبرت ليفاندوفسكي، بين الثنائي رافينيا ولامين يامال، وخلفهم الإسباني داني أولمو، فيما شهد تشكيل برشلونة تواجد رونالد أراوخو على مقاعد البدلاء لأول مرة هذا الموسم ببطولة الدوري الإسباني بجانب فرينكي دي يونج، مع مشاركة بيدري وكاسادو في وسط الملعب.

وجاء تشكيل برشلونة أمام ليجانيس في الدوري الإسباني كالتالي:

حراسة المرمى: إينياكي بينيا.

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي، إينييجو مارتينيز، إيريك جارسيا، جوليس كوندي.

خط الوسط: بيدري جونزاليس، مارك كاسادو، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا، روبرت ليفاندوفسكي، لامين يامال.

فيما يتواجد على دكة البدلاء كل من: باو كوبارسي، رونالد أراوخو، جافي، فيرمين لوبيز، فيران توريس، بابلو توري، باو فيكتور، فرينكي دي يونج، تشيزني، أسترالاجا، هيكتور فورت، جيرارد مارتين.

يملك فريق برشلونة في رصيده 38 نقطة متصدرًا بفارق نقطة عن ريال مدريد بعد تعادله أمام رايو فاليكانو (3-3)، وليجانيس لديه 15 نقطة في المركز السابع عشر.

ويسعى برشلونة لاستغلال تعثر ريال مدريد، والابتعاد بصدارة الدوري الإسباني عن أتلتيكو مدريد الذي تساوى معه في عدد النقاط برصيد 38 لكل منهما.

قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس

وتضم قائمة برشلونة كلا من كوبارسي - بالدي - رونالد أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - فورت - جيرارد مارتن.

ويلتقي نادي برشلونة نظيره ليجانيس اليوم الأحد ضمن مباريات بطولة الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" على ملعب "مونتجويك" معقل البرسا.

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