فليك يعطي الضوء الأخضر لتجديد عقد نجم برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الخميس، أن إدارة برشلونة تستعد لاتخاذ خطوة حاسمة تتعلق بالحارس إينياكي بينيا، الذي يعول عليه المدرب الألماني هانز فليك بصفة منتظمة مؤخرًا.

وتحول بينيا إلى الحارس الأول للبارسا بعد إصابة تير شتيجن، رغم التعاقد مع البولندي فويتشيك تشيزني.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية، فإن إدارة البارسا والطاقم الفني بقيادة فليك، لديهما موقف واضح بشأن مستقبل بينيا.

وأفادت الصحيفة بأن هذا الموقف يتمثل في رغبة كلا الطرفين في تمديد عقد الحارس الإسباني، الذي ينتهي في صيف 2026.

وأثبت صاحب الـ 25 عامًا نفسه منذ الاعتماد عليه في غياب تير شتيجن، خصوصًا بعد اجتيازه اختبارين صعبين أمام ريال مدريد وبايرن ميونخ.

تجديد عقد بينيا

ولذلك، أعطى المدرب الألماني فليك موافقته على تحرك إدارة برشلونة من أجل التقدم بعرض لتجديد عقد بينيا خلال الفترة المقبلة.

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