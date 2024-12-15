أتليتكو مدريد يتخطى خيتافي بهدف في الدوري الإسباني

فاز فريق أتليتكو مدريد على نظيره خيتافى، بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "سيفيتاس ميتروبوليتانو"، ضمن منافسات الجولة الـ 17 من مسابقة الدورى الإسبانى.

وسجل سورلوث هدف الفوز لفريق أتليتكو مدريد في الدقيقة 69 من عمر الشوط الثاني واللقاء.

تشكيل أتليتكو مدريد أمام خيتافي

وجاء تشكيل فريق أتلتيكو مدريد مكون من:

حراسة المرمى: أوبلاك.

خط الدفاع: خوسي ماريا خيمينيز، كليمونت لينجليت، خافي جالان.

خط الوسط: لورنتي، دي بول، باريوس، أنطوان جريزمان.

خط الهجوم: لينو، ألفاريز، جيوليانو سيميوني.

ترتيب أتليتكو مدريد وخيتافي في الدوري الإسباني

وبتلك النتيجة يحتل فريق اتلتيكو مدريد المركز الثاني برصيد 38 نقطة، بينما ياتي فريق خيتافى المركز الـ 15 برصيد 16 نقطة.

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