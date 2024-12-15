الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس في الدوري الإسباني

قائمة برشلونة لمباراة
قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، قائمة الفريق لمواجهة ليجانيس، اليوم الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس"، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري الإسباني.

 

 قائمة برشلونة لمباراة ليجانيس 


كوبارسي - بالدي - رونالد أراوخو - مارتينيز - جافي - فيران توريس - بيدري - ليفاندوفسكي - رافينيا - بينيا - توري - فيرمين لوبيز - كاسادو - باو فيكتور - لامين يامال - داني أولمو - فرينكي دي يونج - كوندي - إريك جارسيا - تشيزني - أسترالاجا - فورت - جيرارد مارتن.

الدوري الإسباني، يلتقي نادي برشلونة نظيره ليجانيس اليوم الأحد ضمن مباريات بطولة الجولة السابعة عشر لبطولة الدوري الإسباني "الليجا" على ملعب "مونتجويك" معقل البرسا.

 

موعد مباراة برشلونة وليجانيس


تنطلق مباراة برشلونة وليجانيس في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وليجانيس


تذاع مباراة برشلونة وليجانيس عبر قناة beIN sports HD1.

 

يملك فريق برشلونة في رصيده 38 نقطة متصدرًا بفارق نقطة عن ريال مدريد بعد تعادله أمام رايو فاليكانو (3-3)، وليجانيس لديه 15 نقطة في المركز السابع عشر.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، رسميًّا، عن عقوبة الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، بعد طرده أمام ريال بيتيس، في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين في الدوري الإسباني، بسبب احتجاجاته على ركلة الجزاء المحتسبة ضد فرينكي دي يونج.

 

عقوبة فليك بعد طرده في مباراة برشلونة وبيتيس 

ووفقًا لِما ذكرته التقارير الإسبانية، فإن فليك قد تحصَّل على عقوبة الإيقاف لمدة مباراتين، هذا يعني أن المدرب لن يتمكن من الجلوس على مقاعد بدلاء برشلونة في مباراتي الدوري أمام ليجانيس وأتلتيكو مدريد، يومي الـ15 والـ21 من ديسمبر على التوالي، في استاد الأولمبي لويس كومبانيس في مونتغويك.

 

وجاء في تقرير الحكم عن المباراة أن المدرب الألماني تم طرده "لخروجه من المنطقة الفنية وهو يصرخ محتجًّا على أحد قراراتي".

وفي المؤتمر الصحفي، أوضح فليك أنه لم يوجه أي إهانة أو عدم احترام للحكم، بل كان تصرفه مجرد رد فعل غاضب بعد سماعه خبر ركلة الجزاء المحتسبة ضد فريقه، وقال المدرب الألماني: "كنت غاضبًا من نفسي، وليس من أي شخص آخر".

وكما حدث بالفعل خلال ريال بيتيس، سيتولى ماركوس زورغ مسؤولية قيادة الفريق من على مقاعد البدلاء بدلًا من فليك، في حال لم ينجح استئناف برشلونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

هانز فليك برشلونة ليجانيس الدوري الإسباني موعد مباراة برشلونة وليجانيس مباراة برشلونة وليجانيس

مواد متعلقة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ليجانيس في الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وليجانيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

الأكثر قراءة

إصابة إدوارد بشلل في المعدة.. اعرف التفاصيل

الحكومة تكشف حقيقة إلغاء الدعم العيني واستبداله بالنقدي

حقيقة زيادة المعاشات في يناير 2025 وموعد صرفها

مصدر بالأهلي: محمد الشناوي يرغب في الرحيل إلى السعودية بعد كأس العالم للأندية

درس الهندسة والصيدلة والتجارة، محطات مهمة في حياة الفنان الراحل نبيل الحلفاوي

وفاة الفنان نبيل الحلفاوي بعد صراع مع المرض

استقالة طلعت يوسف من تدريب مودرن سبورت

أبناء نبيل الحلفاوي بعد وفاته: ربنا استجاب لدعائه ولم يعانِ طويلا مع المرض

منوعات

المزيد

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر السلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر الأرز في الأسواق اليوم الأحد 15 - 12 - 2024

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

أرقام مواجهات اليونايتد والسيتي في ديربي مانشستر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"زي النهاردة" منذ 768 عاما هولاكو يقتحم قلعة "آلموت".. ويقضي على دولة "الحشاشين"

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية