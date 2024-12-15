الأحد 15 ديسمبر 2024
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حوادث

إحالة ربة منزل لمحكمة الجنايات بتهمة قتل طفل بقنا

حبس المتهمة
حبس المتهمة

أمرت النيابة العامة، بإحالة ربة منزل إلى محكمة  الجنايات بتهمة قتل طفل بإحدى قرى مركز قنا.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة طفل بإحدى قرى مركز قنا.

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وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة هامدة للطفل  3 سنوات، وقام رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات حول ملابسات وظروف الواقعة. 

وتوصلت الى تحديد هوية المتهمة  25 سنة، قامت باستدراج الضحية وقتله إثر خلافات مع أسرته. 

والقي رجال المباحث القبض على المتهمة واعترفت بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم  بالواقعة وأمرت النيابة العامة بحبسها وطلب تحريات المباحث وانتداب الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة والتصريح بالدفن بعد الانتهاء.

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