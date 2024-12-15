محافظ الغربية: شبراملس تحولت لنموذج تنموي

تابع اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، سير أعمال التطوير الجارية بقرية شبراملس التابعة لمركز زفتى.

معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية

وأكد محافظ الغربية أن هذه الأعمال تأتي ضمن مشروع “معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية”، الممول من الاتحاد الأوروبي وجهاز المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، والذي يهدف إلى تعزيز البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت

وتشمل المرحلة الحالية من المشروع رصف الطرق الرئيسية بالأسفلت وتبليط الشوارع الفرعية بالإنترلوك، ما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للقرية وتيسير حركة الأفراد والبضائع.

خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بالقرى المنتجة

كما أوضح محافظ الغربية أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة تهدف إلى الارتقاء بالقرى المنتجة، وضمان استدامة التنمية الاقتصادية بها.

تشتهر بزراعة وتصنيع الكتان

وأشار محافظ الغربية إلى أن قرية شبراملس تُعد واحدة من أهم القرى المنتجة على مستوى الجمهورية، حيث تشتهر بزراعة وتصنيع الكتان، ما يجعلها محورًا اقتصاديًا هامًا. وأكد أن تحسين البنية التحتية سيسهم في تعزيز هذه الصناعة الاستراتيجية، من خلال تسهيل حركة المواد الخام والمنتجات النهائية وزيادة القدرة التنافسية محليًا ودوليًا.

معالجة الهجرة غير الشرعية

وفيما يخص معالجة الهجرة غير الشرعية، أكد المحافظ أن الحكومة المصرية تتبنى رؤية متكاملة للتصدي لهذه الظاهرة، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية تُحسن من مستوى المعيشة وتوفر بدائل اقتصادية للشباب. وأشار إلى أن مشروع تطوير قرية شبراملس يعكس هذه الرؤية، حيث يوفر فرص عمل مستدامة للشباب، ويُشجعهم على البقاء والاستثمار في قراهم.

واختتم محافظ الغربية تصريحه بأن الاهتمام بالقرى المنتجة مثل شبراملس يمثل نموذجًا للنهج الذي تسير عليه الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، وتحويل القرى إلى مراكز اقتصادية داعمة للاقتصاد الوطني.

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