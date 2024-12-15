الأحد 15 ديسمبر 2024
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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب، انخفاض الذرة وارتفاع الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق، إذ انخفضت أسعار الذرة المستوردة انخفاضًا يقدر بـ 100 جنيه في الطن، فيما ارتفع سعر طن الجلوتوفيد نحو 300 جنيه، وطن الجلوتين نحو 1000 جنيه.

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 13100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 13100 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12600 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13700 جنيه للطن، بانخفاض 100 جنيه عن سعره السابق.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق 

وعن أسعار الذرة الصفراء المحلية في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر شيكارة الذرة الصفراء نحو 1324.6 جنيه، بارتفاع 445.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة الصفراء من 250 جنيهًا إلى 13 ألف جنيه للشيكارة حسب الوزن والنوع.

أسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية

وعن اسعار الذرة البيضاء في الأسواق وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، بلغ متوسط سعر طن الذرة البيضاء نحو 13573.5 جنيه، بانخفاض 1958 جنيهًا عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار الذرة البيضاء من 6 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه للطن، حسب الوزن والنوع.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر صويا 44% نحو 18900 جنيه للطن، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 19900 جنيه للطن، كسب صويا مستورد نحو 19900 جنيه للطن.

أسعار الردة والجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 9800 جنيهًا، وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 12500 جنيه للطن، بارتفاع 300 جنيه عن سعره السابق، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 39 ألف جنيه للطن، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

 

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

 

أسعار علف الدواجن في السوق

وعن  أسعار علف الدواجن في السوق، بلغ متوسط سعر علف بادي 23% نحو 21 ألف جنيه للطن، علف نامي 21% نحو 20500 جنيه للطن، علف ناهي 19% نحو 19800 جنيه للطن، علف بادي نامي نحو 19500 جنيه للطن.

أسعار علف البياض في الأسواق

فيما بلغ متوسط سعر علف بياض 18% نحو 16500 جنيه للطن، علف بياض 17% نحو 16 ألف جنيه للطن، علف بياض 16% نحو 15800 جنيه، علف بياض 14% نحو 14800 جنيه.

 

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