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اقتصاد

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق

أسعار الأعلاف والحبوب
أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، شهدت أسواق الغلال والحبوب تباينًا ملحوظًا في أسعار الأعلاف والحبوب ومشتقاتها في الأسواق.

سعر الأعلاف اليوم في الأسواق

وجاءت أسعار الأعلاف والحبوب في الأسواق، التي تشمل سعر الذرة المستوردة، أسعار أعلاف الصويا، سعر الردة، سعر الجلوتوفيد، سعر الجلوتين، سعر كسب الصويا، كالآتي:

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق

أسعار الذرة المستوردة في الأسواق، بلغ سعر ذرة أرجنتيني نحو 12600 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة برازيلي نحو 12600 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

سعر الذرة المستوردة في الأسواق

وبلغ سعر ذرة أوكراني خلال أحدث التعاملات اليوم نحو 12200 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، ذرة أرجنتيني «كورن فلاك» بسعر 13200 جنيه للطن، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق.

أسعار أعلاف الصويا في الأسواق

وعن أسعار أعلاف الصويا في الأسواق، بلغ سعر علف صويا 46% نحو 20300 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، كسب صويا مستورد نحو 20300 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق، وبلغ سعر صويا 44% نحو 19300 جنيه للطن، بانخفاض 200 جنيه عن سعره السابق.

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أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الردة والكسب عباد في الأسواق

وفيما يخص أسعار الأعلاف الأخرى في الأسواق؛ بلغ سعر الردة نحو 9650 جنيهًا، بارتفاع 100 جنيه عن سعره السابق، سعر كسب عباد 36% نحو 16800 جنيه.

أسعار الجلوتين والجلوتوفيد في الأسواق

وبلغ سعر جلوتوفيد محلي في الأسواق اليوم نحو 11900 جنيه للطن، سعر جلوتين محلي بلغ نحو 38 ألف جنيه للطن.

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طن الردة بـ 9550 جنيهًا، ننشر أسعار الأعلاف والحبوب اليوم بالأسواق

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أسعار الأعلاف والحبوب، ارتفاع كبير في طن الجلوتين بالأسواق

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