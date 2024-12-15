الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

طن السلفات يرتفع 1006 جنيهات، تباين أسعار الأسمدة في الأسواق اليوم الأحد

اسعار الأسمدة اليوم
اسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو

تباين أسعار الأسمدة في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «فيتو» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 19379.4 جنيه للطن، بانخفاض 1562 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

 فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 10500 جنيه و25 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9293.7 جنيه للطن، بارتفاع 891.4 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 14955.8 جنيه، بارتفاع 1006 جنيهات عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 5000 جنيه إلى 23 ألف جنيه للطن.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 20338.4 جنيه للطن، بانخفاض 1338 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 11 ألف جنيه و26 ألف جنيه.

 

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 10427.5 جنيه للطن، بارتفاع 971 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

<span style=
أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، فيتو 

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

 وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 1900 جنيه و20 ألف جنيه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الاسمدة أسعار الأسمدة اليوم سعر الأسمدة سعر اليوريا سعر طن سلفات النشادر سعر نترات النشادر سلفات النشادر

الأكثر قراءة

السيسي يجتمع بعدد من قادة القوات المسلحة والشرطة والأجهزة الأمنية المختلفة

رتب مشهدا سينمائيا لنفي الشبهة، حيثيات حكم حبس عمر زهران في سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي

لحظة اندلاع حريق في شقة بمصر القديمة ومصرع أم وطفليها (فيديو)

السيسي: لا أخدت مال حد ولا يدي اتعاصت بدم حد

ترتيب مجموعة الزمالك في الكونفدرالية بعد الفوز على المصري البورسعيدي

بسبب خلاف على الأتعاب، مواطن يقطع أذن محامي داخل قاعة المحكمة بالقليوبية

السيسي: معرفش الكدب أبدا ومخدناش قرش من الدولة للعاصمة الإدارية

قوة وجاهزية أجهزة الدولة، 10 رسائل من السيسي لطمأنة المصريين

منوعات

المزيد

تحذيرات من بطاقات إلكترونية ملغومة بمناسبة عيد الميلاد

الترويج للانتحار أبرز طقوسها، "القربان" جماعة دينية غامضة تظهر في البصرة

بيع لوحة مركبة بأكثر من مليون دولار في الأردن

الإفراج عن المطربة برستو أحمدي بعد ساعات من اعتقالها بسبب أغنية ضد الحجاب في إيران

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأحد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد

سعر كيلو الأرز 28 جنيها اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 ؟

المزيد

انفوجراف

القبطان الذي عشق الأهلي ورفض المشاركة في الطريق إلى إيلات.. محطات من مشوار الراحل نبيل الحلفاوي (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة "قاضي الشريعة" الإمام الشافعي (2 – 5)

ملتقى الجامع الأزهر يبرز الإعجاز العلمي في سورة النمل والإبداع الإلهي في خلق الكائنات

ما حكم تصدق الزوجة من مال زوجها دون إذنه؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية