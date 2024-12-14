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الكهرباء: خطة عاجلة لإدخال قدرات من طاقتى الشمس والرياح وإدخال نظام بطاريات التخزين

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، فيتو
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 أكد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن افتتاح محطة أبيدوس 1 لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قدرة 500 ميجاوات التى يتم تنفيذها بالتعاون مع شركاء النجاح من شركة النويس الإماراتية بمحافظة أسوان، أرض الذهب والطاقة الشمسية في مصر، يأتي استمرارًا لجنى ثمار التعاون المثمر والبناء مع القطاع الخاص ودلالة على الجدية واستثمارًا لما تم خلال السنوات الماضية على طريق الإصلاح الاقتصادي وتهيئة المناخ الاستثمارى ليحتل القطاع الخاص مكانته الطبيعية في قيادة الاقتصاد القومى.

محطة أبيدوس 1 لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات

وأضاف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن العوائد الاقتصادية للمحطة والتى بلغت تكلفتها حوالى 440 مليون دولار (استثمار أجنبى مباشر) وتوفر 5 آلاف فرصة عمل، بالإضافة إلى 1200 فرصة عمل غير مباشرة، وتساهم في توفير الطاقة لـ 544 ألف منزل وخفض الانبعاثات بمقدار 782,300 ألف طن سنويا.

الاستفادة من ثروات مصر الطبيعية من مصادر الطاقة المتجددة

وقال عصمت: إن قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة يعمل في إطار استراتيجية متكاملة للطاقة للاستفادة من ثروات مصر الطبيعية من مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم مشاركتها فى مزيج الطاقة لتصل إلى ٤٢ % بحلول عام ٢٠٣٠، موضحا أنه تم تحديث الاستراتيجية لزيادة مساهمة الطاقة المتجددة لتصل إلى ما يقرب من ٦٠ % عام ٢٠٤٠، وتم وضع خطة عاجلة لإدخال قدرات من طاقتى الشمس والرياح وإدخال نظام بطاريات التخزين، ويجرى العمل حاليًا على إضافة ١٥ جيجاوات طاقات متجددة وربطها على الشبكة، وإضافة ٢٢٨١٥ ميجاوات من الرياح والشمس حتى عام ٢٠٣٠.
 

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