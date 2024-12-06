هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء تعقد اختبارات اللجنة المركزية لأوائل الخريجين

أعلنت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء عن عقد اختبارات اللجنة المركزية (المقابلات الشخصية) لبعض أوائل خريجي كليات الهندسة من الجامعات المصرية برئاسة الدكتور أمجد الوكيل رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعيين الكوادر البشرية المتميزة.

تعيين الكوادر البشرية المتميزة بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء

وتأتي هذه الخطوة في إطار استكمال الهيئة لكوادرها البشرية وفق خطة الموارد البشرية لإعداد وتأهيل كادر بشرى ذو كفاءة عالية، ويشهد هذا العام اتجاها جديدا، حيث حرصت الهيئة على التواصل المباشر مع أوائل الخريجين لمختلف الجامعات المصرية وذلك لتشجيعهم على التقدم للعمل بهيئة المحطات النووية.

وتعمل الهيئة على دعم وتوفير كوادرها بصفة عامة من خلال إعلانات التوظيف وتتم عملية الاختبارات والتعيينات على أعلى مستوى وفقًا لمعايير ومتطلبات العمل بالمشروع النووي حيث يمر المتقدم بمجموعة من الاختبارات تشمل الاختبار الفني التخصصي ثم اختبارات السمات الشخصية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي ثم اختبارات اللجنة المركزية، وهي اختبارات متعددة تهدف إلى اختيار وانتقاء أفضل العناصر البشرية للعمل بالمشروع.

بناء وإعداد الكوادر البشرية

كما تحرص هيئة المحطات النووية على بناء وإعداد الكوادر البشرية بصورة مستمرة من خلال التعاون مع الجانب الروسي لتأهيل الكوادر المصرية على أعمال تشغيل وصيانة وإدارة المحطات النووية وفق برامج تدريبية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاستفادة من اتفاقيات التعاون الثنائي مع بعض الدول ذات الخبرة في المجال النووي وكذا التعاون مع الاستشاري الدولي لها لأن الكوادر البشرية تمثل أحد أهم الركائز الأساسية لتنفيذ وتشغيل وصيانة وإدارة محطات نووية آمنة.

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