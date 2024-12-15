الأحد 15 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

نقيب الأشراف: تجربة الدولة المصرية رائدة في تعزيز الفكر الوسطي

نقيب الأشراف يشارك
نقيب الأشراف يشارك في فاعليات ندوة دار الإفتاء، فيتو
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شارك السيد الشريف نقيب الأشراف، في فعاليات الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية "الفتوى وتحقيق الأمن المجتمعي"، التي تعقد على مدار يومين برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

نقيب الأشراف: المجتمعات تعاني من انتشار الفتاوى العشوائية

وأشاد السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف، بموضوع الندوة الدولية لدار الإفتاء المصرية، التي تأتي في وقت تعاني فيه المجتمعات من انتشار الفتاوى العشوائية التي تُهدِّد استقرار المجتمعات".

نقيب الأشراف: الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتمة بتعزيز الفكر الوسطي

وأكد نقيب الأشراف، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي مهتمة بتعزيز الفكر الوسطي ونشر قيم الوسطية والاعتدال، مشددا على أن مصر لها تجربة رائدة في هذا المجال من خلال مؤسساتها الدينيّة.

وأعرب نقيب الأشراف، عن أمله في أن تُسهم الندوة في تقديم رؤى علمية وعملية تدعم المؤسسات الإفتائية في أداء رسالتها، وتُرسخ قيم السلام والتعايش السلمي على المستويين المحلي والدولي.

جدير بالذكر أنَّ الندوة الدولية الأولى لدار الإفتاء المصرية تعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتنظمها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، في الفترة من 15 إلى 16 ديسمبر 2024. وتناقش الندوة دور الفتوى في مواجهة التحديات الفكرية وتحقيق الأمن الفكري، بحضور نخبة من العلماء والمفكرين من مختلف أنحاء العالم وعلماء وأساتذة الأزهر الشريف.

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