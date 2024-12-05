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نقيب الأشراف للإمام الأكبر: المؤسسات الدينية ستظل يدا واحدة تحت مظلة الأزهر

شيخ الأزهر ونقيب
شيخ الأزهر ونقيب السادة الأشراف، فيتو

التقى الشريف نقيب الأشراف محمود الشريف، بمقر المشيخة، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب  شيخ الأزهر.

نقيب الأشراف للإمام الأكبر: المؤسسات الدينية ستظل يدا واحدة تحت مظلة الأزهر

وثمن نقيب الأشراف، الجهود التي يقوم بها فضيلة الإمام الأكبر لنشر سماحة الإسلام الوسطي داخليا وخارجيا، مؤكدا أنَّ المؤسسات الدينية "الأوقاف - دار الإفتاء - نقابة  الأشراف - مشيخة الطرق الصوفية"، تعمل جميعها على نشر الوعي الديني الصحيح وستظل يدًا واحدة تحت مظلة الأزهر الشريف.

شيخ الأزهر يعلن دعمه لاحتفالية مرور 1200 عام على تأسيس نقابة السادة الأشراف

وأطلع نقيب الأشراف، فضيلة  الإمام الأكبر، على استعدادات الاحتفالية التي تعقدها النقابة بمناسبة مرور ١٢٠٠ عام على تأسيسها والتي توافق العام الهجري ١٤٤٧ هجرية.

ومن جانبه، أعرب فضيلة الإمام الأكبر عن ترحيبه الشديد بسماحة  نقيب الأشراف، في رحاب مشيخة الأزهر الشريف.

وأبدى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، استعداد الأزهر لتقديم الدعم الكامل لنقابة السادة الأشراف لخروج احتفالية مرور ١٢٠٠ عام على تأسيس نقابة الأشراف، بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة الطيبة.

واتفق نقيب الأشراف مع فضيلة الإمام الأكبر على التعاون بين الأزهر الشريف ونقابة السادة الأشراف، بما يسهم في إعادة منظومة القيم الأخلاقية ونشر الأخلاق المحمدية وبناء الوعي الديني الرشيد بما يحقق رؤية الدولة المصرية واستراتيجيتها في بناء الوعي.

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