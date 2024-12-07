السبت 07 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقيب الأشراف: الفلسفة الإسلامية أسهمت في تطوير المعرفة الإنسانية على مر العصور

مؤتمر دار الإفتاء،
مؤتمر دار الإفتاء، فيتو

قال السيد الشريف، نقيب الأشراف، إن المؤتمر الدولي الـ٣٤ الذي تنظمه الجمعية الفلسفية المصرية بالتعاون مع دار الإفتاء المصرية في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2024، بعنوان "الفلسفة الإسلامية.. حاضرها ومستقبلها حول العالم"، يُعد فرصة مهمة لتسليط الضوء على دور الفلسفة الإسلامية في نشر قيم التسامح والتعايش وتعزيز الحوار بين الثقافات.

 فعاليات المؤتمر اليوم الأول للمؤتمر التي عقدت بدار الإفتاء المصرية

وأضاف نقيب الأشراف، خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر اليوم الأول للمؤتمر التي عقدت بدار الإفتاء المصرية، أن الحاجة أصبحت ماسة اليوم لإحياء قيم التسامح والتعايش لمواجهة التحديات الثقافية والفكرية التي تغزو العالم، معربًا عن أمله أن يسفر المؤتمر عن مبادرات تسهم في تجديد الفكر الإسلامي بما يتناسب مع متطلبات العصر.

نقيب الأشراف: الفلسفة الإسلامية لطالما كانت مصدرًا للإلهام والتجديد الفكري

ولفت إلى أن الفلسفة الإسلامية لطالما كانت مصدرًا للإلهام والتجديد الفكري، وأسهمت على مر العصور في تطوير المعرفة الإنسانية.

وأشاد نقيب الأشراف، بالتعاون بين دار الإفتاء والجمعية الفلسفية، مؤكّدًا أهمية العمل المشترك لتطوير الفكر وتعزيز الحوار بين مختلف التخصصات، داعيا كافة المهتمين بالفلسفة والفكر الإسلامي إلى المشاركة في هذا الحدث، الذي يشكل خطوة مهمة نحو مستقبل أفضل يقوم على التسامح والتفاهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء نقيب السادة الاشراف نقيب الأشراف قيم التسامح والتعايش الفلسفة الإسلامية

مواد متعلقة

نقيب الأشراف للإمام الأكبر: المؤسسات الدينية ستظل يدا واحدة تحت مظلة الأزهر

ما حكم تقسيم دين مؤجل على الورثة قبل توزيع التركة؟ دار الإفتاء تُجيب

دار الإفتاء تستطلع هلال شهر جمادى الآخرة لعام 1446 هجريًّا، اليوم

نقيب الأشراف ورئيس المحكمة الدستورية العليا يعزيان شيخ الأزهر في وفاة شقيقته

الأكثر قراءة

هل توقف السعودية تأشيرات الزيارة للمصريين قبل رمضان؟غرفة السياحة ترد (فيديو)

خبير عسكري: دخل الجولاني الشهري 21 مليون دولار، وهذا مصير بشار الأسد

هل يشهد سعر الدولار ارتفاعات جديدة الفترة القادمة؟ خبيرة مصرفية توضح

الأرصاد الجوية تكشف مدى تأثير الطقس السيئ في ليبيا على مصر

جمعت 200 مليون جنيه، القبض على مستريحة طنطا بعد هروبها لدبي

وزارة التعليم تعلن تعميم رياضة الشطرنج رسميا بجميع المدارس

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

دوري أبطال أفريقيا، شباب بلوزداد يفوز على ستاد أبيدجان ويشعل مجموعة الأهلي

منوعات

المزيد

خبيرعسكري يكشف سبب السحابة الأيونية فوق موقع استهدفته روسيا بصاروخ أوريشنيك

ضبط إبل خضعت لعمليات تجميل للمنافسة بمسابقة مليونية بالسعودية

الدومينيكان تعلن ضبط أكبر محاولة لتهريب المخدرات في تاريخها (فيديو)

دراسة: ثلث الكائنات الحية على الأرض قد تنقرض بحلول عام 2100

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7-12-2024 في الأسواق؟

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 7- 12- 2024

بكام سعر الأرز الأبيض اليوم السبت 7- 12- 2024 في الأسواق؟

سعر السكر اليوم السبت 7/12/2024 في السوق

المزيد

انفوجراف

القصة الكاملة لتغريم عمرو دياب وإلزامه بدفع تعويض للشاب المصفوع (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المدرس في المنام وعلاقته بتولي منصب كبير قريبا

ما مفهوم قيم الأخلاق ومكانتها في الإسلام؟

أسماء سورة البلد وأسباب نزول بعض آياتها

المزيد
الجريدة الرسمية