سيمبا يخطف فوزا صعبا أمام الصفاقسي 2-1 في الكونفدرالية

حقق فريق سيمبا التنزاني فوزا صعبا على حساب نظيره الصفاقسي التونسي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الإفريقية .

وتقدم الصفاقسي في النتيجة بعد تسجيل الهدف الأول مبكرا في الدقيقة 3 عن طريق حازم الحاج، ثم عاد فريق سيمبا سريعا وأدرك التعادل في الدقيقة 7 من خلال لاعبه كيبو، وفي الدقيقة التاسعة من الوقت البدل الضائع من عمر المباراة عاد كيبو مرة أخرى وتمكن فريق سيمبا من تسجيل هدف الفوز.

ويتواجد سيمبا والصفاقسي في المجموعة الأولى من بطولة الكونفدرالية رفقة النادي الرياضي القسنطيني أونزي برافوش.

ترتيب المجموعة الأولي في الكونفدرالية

1ـ النادي الرياضي القسنطيني 6 نقاط.

2ـ سيمبا 6 نقاط.

3ـ أونزي برافوش 3 نقاط.

4ـ الصفاقسي 0 نقاط.

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