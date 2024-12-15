الجيزة تعلن جداول امتحانات نصف العام للمواد خارج المجموع والمستوى الرفيع

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة عن صدور جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول (نصف العام) للمواد التي لا تدخل في المجموع والمستوى الرفيع لجميع الصفوف الدراسية.

وتشمل هذه الجداول مواعيد امتحانات المواد العملية والتربية الفنية والتربية الرياضية والمستويات الرفيعة في اللغات وغيرها من المواد التي يتم تقييم الطلاب فيها بشكل مستقل عن المواد النظرية التي تدخل في حساب المجموع النهائي.

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