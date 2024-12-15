الجيزة تطلق حملة جديدة لتنظيم الأسرة بخدمات مجانية (صور)

أطلقت مديرية الشئون الصحية بالجيزة حملة تنشيطية مكبرة لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت عنوان "مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطة"، وذلك بتوجيهات من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ورعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

خدمات مجانية متنوعة

تستمر الحملة لمدة أسبوعين، حيث تبدأ المرحلة الأولى من يوم الأحد 15 ديسمبر حتى الخميس 19 ديسمبر، ثم تستأنف المرحلة الثانية من يوم الأحد 22 ديسمبر حتى الخميس 26 ديسمبر. وتشمل الحملة مجموعة واسعة من الخدمات المجانية المقدمة للجميع، والتي تشمل:

خدمات تنظيم الأسرة: توفير وسائل منع الحمل المختلفة وتقديم المشورة اللازمة.

الصحة الإنجابية: تقديم خدمات الفحص والمتابعة الصحية للمرأة الحامل.

المشورة: تقديم الاستشارات الطبية والنفسية حول الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة.

متابعة الحمل: إجراء الفحوصات الدورية للحوامل وتقديم الرعاية اللازمة.

السونار: إجراء فحوصات السونار للحوامل لمتابعة نمو الجنين.

وتغطي الحملة جميع الإدارات الصحية بالجيزة، بما في ذلك الصف، شمال العياط، شرق القناطر، جنوب الجيزة، العجوزة، الشيخ زايد، البدرشين، الحوامدية، أبو النمرس، بولاق، الهرم، والوراق.

وبالإضافة إلى الخدمات الطبية، تتضمن الحملة مجموعة من الأنشطة التوعوية والترفيهية، مثل: تنظيم ندوات توعوية حول أهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إقامة معارض تفاعلية لنوادي المرأة لتقديم معلومات حول الصحة الإنجابية، توفير فصول محو الأمية للسيدات.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتحسين صحة الأمومة والطفولة، وتقليل معدلات الوفيات النفاسية، وتحقيق التوازن بين الأسرة والمجتمع.

وتدعو مديرية الشئون الصحية بالجيزة جميع السيدات للاستفادة من هذه الخدمات المجانية والمساهمة في تحقيق أهداف الحملة.

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