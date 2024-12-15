حملات نظافة مكثفة بشوارع مدينة السنطة في الغربية (صور)

تواصلت حملات النظافة المكثفة بمدينة السنطة التي بدأت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، تحت إشراف الدكتورة منى صالح، رئيسة المدينة، بهدف تحسين البيئة العامة وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكدت رئيسة مدينة السنطة على أهمية استمرار هذه الحملات بشكل دوري، مشيرة إلى أن الجهود تشمل رفع الإشغالات من الشوارع والميادين الرئيسية وإزالة التعديات على الطرق العامة. كما أكدت على ضرورة توفير حرم آمن لسير المواطنين، بما يساهم في تسهيل حركة المرور وتحسين كفاءة الطرق.

وأوضحت رئيسة مدينة السنطة أن الحملات تتضمن تنظيف بلاعات الأمطار، وري الأشجار والنباتات، بالإضافة إلى العناية بالمساحات الخضراء وأحواض الزراعات، مما يسهم في تعزيز المظهر الجمالي للمدينة.

وأشارت رئيسة المدينة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، بما يحقق رضاهم ويعزز من جودة حياتهم اليومية.

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