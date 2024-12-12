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أوقاف الغربية تكرم الفائزين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

أوقاف الغربية تكرم
أوقاف الغربية تكرم الفائزين في المسابقة العالمية

استقبل الدكتور نوح العيسوي وكيل وزارة الأوقاف بالغربية بمكتبه اليوم الخميس، الفائزين من أبناء محافظة الغربية في المسابقة العالمية الحادية والثلاثين للقرآن الكريم التي نظمتها وزارة الأوقاف هذا العام بمسجد مصر ومركزها الثقافي الإسلامي بالعاصمة الإدارية الجديدة. 

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خدمة القرآن الكريم

جاء ذلك لتهنئتهم على هذا الفوز المشرف المستحق الذي أكرمهم الله تعالى به، مؤكدا أننا جميعا في خدمة القرآن الكريم وأهله، والفائزون هم آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة, طبيبة امتياز بمستشفى جامعة الأزهر بدمياط، الفائزة بالمركز الثاني بالفرع الأول: حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم) مع تجويده وتفسيره ومعرفة أسباب النزول لغير الأئمة والخطباء وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجائزتها ٦٠٠ ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف.
 

 أسرة ناصف والمكونة من: الأم: الدكتورة عايدة أحمد محمود مخلص أستاذ مساعد بكلية الدراسات الإسلامية والعربية فرع جامعة الأزهر بالمنصورة وابن مصطفى محمد فتحي ناصف وابنة جهاد محمد فتحي ناصف وهي الأسرة الأولى الفائزة بالمركز الأول في الفرع السادس (الأسرة القرآنية ) حفظ القرآن الكريم (برواية حفص عن عاصم أو ورش عن نافع أو كلتيهما) مع فهم معانيه ووجوه إعرابه) وجائزتها مليون وخمسون ألف جنيه + شهادة تقدير + مصحف. 

وأشاد الفائزون بالتنظيم الرائع والجيد للمسابقة، معربين عن تقديرهم للجهود التي بذلتها وزارة الأوقاف في دعم وتشجيع حفظة كتاب الله عز وجل.

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