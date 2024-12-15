مطران إيبارشية سوهاج يتسلم جزءا من رفات الأرشيدياكون حبيب جرجس

شهدت إيبارشية سوهاج والمنشاة والمراغة، مناسبتين بارزتين، حيث تسلم نيافة الأنبا باخوم، مطران الإيبارشية، جزءًا من رفات الأرشيدياكون حبيب جرجس، الذي تم وضعه في أنبوبة خاصة لينضم إلى رفات القديسين بكنيسة الشهيد مار جرجس بمقر المطرانية.

وفي سياق متصل، احتفلت الإيبارشية بسيامة 13 شماسًا جديدًا في رتبة "دياكون"، وهي إحدى درجات الكهنوت الثلاث في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

أقيمت مراسم السيامة خلال القداس الإلهي الذي ترأسه نيافة الأنبا باخوم بكنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة سوهاج. وبعد صلاة الصلح، تمت سيامة الشمامسة الجدد للخدمة في عدد من قرى الإيبارشية ومدينة سوهاج.

توزيع الشمامسة الجدد

تمت سيامة أربعة شماسة للخدمة في ثلاث قرى كالتالي:

الشماس شهيد شكرالله، باسم دياكون دانيال، للخدمة في كنيسة السيدة العذراء بنجع الطوط.

الشماس شنودة فخري، باسم دياكون شنودة، للخدمة في كنيسة السيدة العذراء بنجع الطوط.

الشماس ميخائيل جاب الله، باسم دياكون ميخائيل دانيال، للخدمة في كنيسة الشهيد مار جرجس بنجع النجار.

الشماس يعقوب شنودة، باسم دياكون يعقوب، للخدمة في كنيسة الشهيد مار جرجس والقديس الأنبا شنودة بالنجاجرة.



أما التسعة الآخرون، فتمت سيامتهم للخدمة في كنائس مدينة سوهاج:

الشماس عطية عزيز، باسم دياكون استفانوس.

الشماس أوسام خلف، باسم دياكون بيشوي.

الشماس ظريف لمعي، باسم دياكون مرقس.

الشماس سامح زاهر، باسم دياكون فيلوباتير.

الشماس ميشيل صديق، باسم دياكون مينا.

الشماس إيهاب كامل، باسم دياكون بشاي.

الشماس كرم يعقوب، باسم دياكون جرجس.

الشماس عماد سليم، باسم دياكون كيرلس.

الشماس بطرس كمال، باسم دياكون بطرس.



احتفاء روحي

تميز اليوم بروحانية عالية جمعت بين الاحتفال بضم رفات الأرشيدياكون حبيب جرجس، المعروف بدوره البارز في التعليم والخدمة بالكنيسة القبطية، وبين السيامة التي تعكس استمرار رسالة الكنيسة في إعداد خدام جدد لخدمة المذبح وشعب الكنيسة.

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