صحة الدقهلية تختتم فعاليات البرنامج التدريبي "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري"

اختتمت مديرية الشئون الصحية في الدقهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين، تحت عنوان "القيادة والإشراف والتنظيم الإداري ".

ختام فعاليات البرنامج التدريبي لمسئولي خدمة المواطنين

يأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، وتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام البالغ باحتياجات وشكاوى المواطنين، والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن

إنجازات حققتها منظومة الشكاوي الحكومية

ويتم ذلك استكمالًا لسلسلة الإنجازات التي حققتها منظومة الشكاوي الحكومية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء،وفي إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتعليمات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية والدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بضرورة التدريب والتعليم الطبي المستمر، لرفع كفاءة أداء العاملين بالمنظومة الصحية بالمحافظة، والاستثمار في العنصر البشري، بما يساهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

استمرت الدورة على مدار 4 أيام تحت إشراف حسن مدين مدير الإدارة العامة لـ خدمة المواطنين بوزارة الصحة والسكان، وهدى أحمد مسؤول برنامج التدريب بإدارة خدمة المواطنين بديوان عام وزارة الصحة والسكان والمنسق الإعلامي لإدارة خدمة المواطنين بالوزارة شيرين نعيم حافظ محمد.

الموضوعات التي تناولها البرنامج التدريبي

تناول البرنامج التدريبي عدة محاضرات حول التنمية الذاتية للمهارات الشخصية في بيئة العمل، وكيفية بناء فريق ناجح علاوة على دور الحوكمة والاستدامة فى العمل ودورها فى تعزيز رضا المواطنين واستخدامها في حل المشكلات، ووضع الحلول المثلى لتفاديها في المستقبل.

حاضر بالدورة نخبة من المحاضرين من الإدارة العامة لخدمة المواطنين بوزارة الصحة فى مقدمتهم إيهاب إبراهيم عبد العظيم والأستاذ مصطفى رمضان والاستاذة صفاء علام علاوة على هالة أحمد سلطان.

جهود للارتقاء بمستوى أداء العاملين

وفى ختام البرنامج التدريبى قدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة خدمة المواطنين والتدريب ولجميع القائمين والمشاركين في هذا العمل، وعلى رأسهم الدكتورة ولاء الرفاعى مدير إدارة خدمة المواطنين على جهودهم المبذولة للإرتقاء بمستوى أداء العاملين.

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