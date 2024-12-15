الأحد 15 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

خالد عبد الغفار يعلن وصول عدد خدمات المبادرة الرئاسية «بداية» منذ انطلاقها لأكثر من 154 مليونا

د.خالد عبدالغفار
د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان
ads

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وصول إجمالي عدد الخدمات التي قدمتها مبادرة «بداية جديدة لبناء الإنسان» منذ انطلاقها لـ154 مليونا و77 ألفًا و255 خدمة.

استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 144 الفا و891 مستفيدة



وخلال الأيام الأربع الماضية، قدمت المبادرة 8 ملايين و591 ألفا و810 خدمات، حيث استفاد من خدمات المبادرة في مجال تمكين وتدريب المرأة 144 ألفا و891 مستفيدة، وذلك عبر 237 خدمة ونشاط، كما تم توزيع 60.50 طن لحوم، وصلت لـ60 ألفًا و532 أسرة، علاوة على 37 قافلة تنموية شاملة، استفاد منها 15 ألفًا و372 مواطنا، و198 ندوة توعوية وعلمية وتثقيفية لجميع الفئات، بعدد مشاركين بلغ 4 آلاف و395 مشاركًا. 

وتضمنت فعاليات المبادرة خلال الأربعة أيام الماضية، تقديم 4 آلاف و222 خدمة في مختلف الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية، استفاد منها 417 ألفًا و417 مشاركًا، وتم تنفيذ حملات توعية ورفع الوعي بأهمية الألف يوم الأولى في حياة الطفل، من خلال الرائدات الاجتماعيات، استفاد منها 200 ألف و19 مواطنًا، ومساعدات اجتماعية (تعليم، ومنح، وزواج، وتعويضات) لـ 32 ألفًا و546 مواطنًا، إلى جانب توزيع 2229 بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، وتقديم الخدمات التأهيلية من خلال مؤسسات رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة لـ3 آلاف و153 مواطنًا، وتوزيع بطاقات برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة لـ 25 ألفًا و710 مستفيدين، كما استفادت 39 ألفًا و954 سيدة من مشروع تدريب المرأة الريفية.
 

قدمت المبادرة 7 ملايين و7 آلاف و656 خدمة صحية

 

 


وقدمت المبادرة 7 ملايين و7 آلاف و656 خدمة صحية، تشمل خدمات علاجية ووقائية وتنظيم الأسرة، وزيارات منزلية، وزيارات متابعة الحمل، ونمو الطفل، حيث شارك في تقديم الخدمات 69 قافلة طبية، علاوة على تنظيم 816 فعالية ثقافية متنوعة، ما بين ندوات ومحاضرات وورش وعروض مسرحية، استفاد منها نحو 57 ألفًا و141 مواطنًا.

وقامت «بداية» بتمويل 12 ألفًا و307 مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر، للشباب وللأسر الأولى بالرعاية، ونفذت ندوات عن الشمول المالي من خلال الرائدات، استفاد منها 2200 مستفيد، إلى جانب تقديم 97 ألفًا و869 خدمة بيطرية، متمثلة في خدمات التجريع والرش وحملات التحصين، ورعاية تناسلية، وعلاج دواجن، وصحة عامة، وندوات إرشادية بيطرية وزراعية استفاد منها 5 آلاف و885 مستفيدا.

ونفذت مبادرة «بداية» أنشطة تدريبية، للمقبلين على الزواج، ضمن البرنامج القومي «مودة» استفاد منها 2167 متدربا، إلى جانب تكثيف تقديم خدمات التوثيق والتصديق على المحررات الرسمية، وتقديم الخدمات في فترات عمل مسائية ومن خلال الوحدات المتنقلة، حيث بلغت هذه الخدمات 5 آلاف و593 خدمة في مختلف المحافظات، إلى جانب تنظيم 15 فعالية لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية والإسعافات الأولية وتوعية عن الحقوق والواجبات للعمال في ظل قانون العمل المصري وكذلك التمكين الاقتصادي للمرأة، وعدم التميز في بيئة العمل وعلاقات ومنازعات العمل الجماعية وكيفية البحث عن فرص العمل بمشاركة 339 من العاملين بالمنشآت المختلفة في القطاع العام.
 

الصحة: إجراء 10 ملايين عملية حجز إلكتروني للمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي

الصحة تكشف مفاجأة بشأن معدل الإصابة بالفيروسات التنفسية هذا العام


كما قدمت المبادرة 8 ندوات ودورات تدريبية مهنية مختلفة ولغة إنجليزية لـ 779 متدرب في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى توفير 32 فرصة عمل للشباب من الجنسين، إلى جانب توفير  450 عقد عمل لذوي الهمم، وتنفيذ ورش تفاعلية لرفع وعي الطلبة بأهمية الحفاظ على المياه، والتغيرات المناخية، استفاد منها 1285 طالبًا وطالبة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية الصحة والسكان بداية جديدة لبناء الإنسان المبادرة الرئاسية بداية تكافل وكرامة رئيس مجلس الوزراء قافلة تنموية فرصة عمل للشباب مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان مجلس الوزراء مشروعات متوسطة وصغيرة وزير الصحة والسكان

مواد متعلقة

الصحة: إجراء 10 ملايين عملية حجز إلكتروني للمنتفعين بخدمات الهيئة العامة للتأمين الصحي

ما يصلح لك لا يصلح لغيرك، الصحة توضح طريقة اختيار السيدات لوسائل منع الحمل

وزير الصحة: مصر ملتزمة بالدعم الصحي للأشقاء في فلسطين وسوريا والعراق واليمن والسودان والصومال

"الصحة" تكشف الموقف الوبائي للفيروسات التنفسية.. متابعة مستمرة للحالات المحتجزة في المستشفيات.. وتؤكد: لا زيادة في الإصابات مقارنة بالعام الماضي

الأكثر قراءة

من أمريكا، عالم مصري يقترح حلًّا فعالًا لسد النهضة دون الإضرار بمصالح مصر

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

انخفاض كبير في أسعار الفراخ اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

جروس يقترب من تدريب الزمالك

أخبار مصر: ماذا فعل الجولاني مع فتاة جميلة بدمشق، مرض غامض يصيب نجل فنان شهير، الشناوي يهدد بالرحيل، جورج وسوف يعلق على رحيل صديقه الأسد

قناة مجانية تنقل مباراة الزمالك والمصري في الكونفيدرالية

سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية صباح الأحد 15 ديسمبر 2024

نائب: مافيا استيراد القمح وراء تعطيل استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي

منوعات

المزيد

حكاية فتاة سورية ظهرت مع الجولاني تثير ضجة، والنشطاء: فرحانة وغطت رأسها لأجله

الخفافيش تهدد سكان ولاية أسترالية بفيروس مميت، ما القصة؟

إعصار قوي يضرب كاليفورنيا ويتسبب في انقطاع الكهرباء بسان فرانسيسكو

احتفال مشترك يجمع قريتين "عدوتين" لمدة 14 عاما بسبب الحرب السورية (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر في الأسواق اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024

بـ 32 جنيها، سعر السكر في الأسواق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024

بكام سعر كيلو الأرز اليوم السبت 14 ديسمبر

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أقساط وفوائد الديون المستحقة على مصر خلال 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كيف تبدل حال المشركين بعد بعثة الرسول؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

سبب تسمية (الطِّوال) و(المئين) و(المثاني) و(المُفَصَّل) وأسماء سور القرآن الكريم

كيف يخاف الرسول أن يعصي الله وهو المعصوم؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية